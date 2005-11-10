Serie B, i soldi non fanno punti: Sampdoria e Cremonese flop, Ascoli e Mantova top

Il monte ingaggi della Serie B 2026/27 supera i 330 milioni di euro, ma dopo sette giornate non sembra un indicatore affidabile per la classifica. Incrociando il prospetto degli emolumenti diffuso dalla Lega Serie B (dati al 15 ottobre) con la graduatoria del campionato, il quadro è chiaro. Le cinque squadre con la spesa più alta hanno raccolto appena 50 punti sui 186 totali (26,9%), pur pesando il 46,1% del monte complessivo.

Sampdoria e Cremonese, la spesa non paga

Il caso più clamoroso è quello della Sampdoria: quarta per monte ingaggi con 29,15 milioni, è ultima in classifica con 4 punti. La Cremonese ha il monte più alto della categoria (33,87 milioni) ma è 16ª con 6 punti. Rendimento inferiore alle attese anche per Hellas Verona, quinto per spesa (26,55 milioni) e 11° con 8 punti, e Catanzaro, 12° per monte ingaggi (11,72 milioni) ma 19° con 4 punti.

Palermo e Pisa in linea con il budget

Fanno eccezione due big. Il Palermo guida la classifica con 19 punti ed è secondo per monte ingaggi (33,63 milioni). Il Pisa è terzo con 13 punti e occupa la stessa posizione anche per spesa (29,22 milioni).

Ascoli, Mantova e Sudtirol rendono più del previsto

Sul fronte opposto, l’Ascoli è sesto con 12 punti pur avendo il 19° monte ingaggi (8,47 milioni). Il Mantova è secondo con 14 punti con il 10° monte (13,21 milioni), il Sudtirol è quinto con 12 punti con il 14° monte (10,83 milioni). Più in basso, la Virtus Entella è decima con 9 punti pur avendo il monte più basso della B (8,34 milioni), mentre l’Arezzo è nono con 10 punti e il 15° monte (10,45 milioni).

Un discorso a parte per la Juve Stabia, per la quale l’analisi è fatta sul rendimento del campo, a prescindere dai 4 punti di penalizzazione. Con 9 punti conquistati sul campo, gli stessi della Virtus Entella, i campani hanno reso più di quanto dica il 17° monte ingaggi (10,29 milioni). In classifica ufficiale la squadra è invece 18ª con 5 punti.

Guardando solo i calciatori

Isolando la voce dei calciatori, che vale l’85% del monte complessivo (280,7 milioni), la spesa resta un indicatore debole del rendimento. Le prime cinque per ingaggi dei giocatori sono Palermo (29,99 milioni), Cremonese (26,34), Sampdoria (26,14), Pisa (23,79) e Hellas Verona (22,90). Insieme pesano il 46,0% del totale e hanno raccolto 50 punti su 186.

La graduatoria cambia leggermente rispetto al totale: la Cremonese, prima per monte complessivo, è seconda, e il Pisa, terzo nel totale, è quarto. Sulle loro cifre pesa la voce dei tecnici (6,00 milioni per la Cremonese, 4,76 per il Pisa). Il Palermo spende per i giocatori 4,4 volte più della Virtus Entella (6,76 milioni, l’ultimo dato della B), che è però decima in classifica.

Le anomalie restano: la Sampdoria è terza per spesa sui calciatori ed è ultima, il Catanzaro è 11° (10,18 milioni) e 19°. All’opposto l’Ascoli è 19° (7,11 milioni) ma sesto, il Südtirol è 17° (8,49 milioni) ed è quinto, il Mantova è 10° (10,38 milioni) ed è secondo.

Catanzaro-Ascoli, sfida agli antipodi

Il confronto più estremo del prossimo turno è Catanzaro-Ascoli, in programma sabato alle 17.15. I calabresi sono 19° con 4 punti e il 12° monte ingaggi, i marchigiani sono sesti con 12 punti e il 19° monte.