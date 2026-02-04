TMW Samp, Mancini su Brunori: "Lui e Coda hanno fatto 100 gol in 2 anni. Dategli tempo"

Nella mattinata di oggi il direttore sportivo della Sampdoria Andrea Mancini ha parlato in conferenza stampa del mercato soffermandosi anche sulla situazione in attacco dove è arrivato, fra gli altri, quel Matteo Brunori che al momento non ha ancora inciso come sperato: “Abbiamo due attaccanti (lui e Coda ndr) che, messi insieme, fanno più di 100 gol negli ultimi due anni. Siamo intervenuti perché abbiamo notato un po' di difficoltà nella finalizzazione e abbiamo cercato di intervenire mettendo giocatore che ci potessero portare gol. Poi è il campo che parla ma siamo fiduciosi"

Brunori sta faticando.

"Lo abbiamo portato perché crediamo tanto in lui. Negli ultimi tre anni ha fatto 17, 17 e 9 gol. Capisco che non sia il Brunori a cui siamo abituati, ma è arrivato tre settimane fa da una piazza dove giocava poco. Ha bisogno di tempo. Contro il Catanzaro e contro lo Spezia mi è piaciuto. Poi tutti possiamo dare di più ma io sono contento di lui".

Coda era in uscita?

"Massimo non l'abbiamo mai messo sul mercato. Nessuno ci ha chiamato. Sono notizia da giornali così".

Pafundi sta facendo più fatica.

"Noi crediamo tanto in lui. Credo che Simone abbia delle qualità enormi. Dipende molto da lui, ci parlo quasi tutti i giorni e poi è il campo che parla ma la fiducia in lui è tanta. Credo che ci possa dare una grande mano ma la competizione fa parte del calcio. Che ci sia competizione è normale ma se Simone continua a lavorare può migliorare tanto. La fiducia comunque è intatta".