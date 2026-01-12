Samp, occhi su Kouame della Fiorentina. Ma prima servono l'ok di Fredberg e una cessione

Dopo l’arrivo di Matteo Brunori dal Palermo in casa Sampdoria si cerca un altro tassello per rinforzare l’attacco, anche alla luce della possibile partenza di Marvin Cuni che non ha convinto in questo girone d’andata. Il club blucerchiato è alla ricerca di un elemento che possa svolgere più ruoli dalla trequarti in avanti e starebbe monitorando la situazione di Christian Kouamè della Fiorentina.

Il classe ‘97 ivoriano, ma con passaporto italiano, è in uscita dal club viola – dove è sceso in campo per appena 1’4 minuti fra campionato e Conference League – e ha mercato in Spagna dove lo cercano alcuni club de LaLiga. Il giocatore però non disdegnerebbe l’opportunità di scendere di categoria e vestire la maglia della Sampdoria per i prossimi sei mesi almeno.

Lo riferisce Il Secolo XIX spiegando che per avviare la trattativa bisognerebbe prima ottenere il via libera dal CEO Jesper Fredberg visto che l’operazione si preannuncia onerosa e dall’altro lato liberare un posto nella lista con appunto l’albanese Cuni come maggiore indiziato per lasciare Genova: sul classe 2001 c’è l’interesse di alcuni club di Serie B come Bari, Reggiana e Mantova pronte a trattare con il Rubin Kazan, proprietario del cartellino, una volta che sarà interrotto il prestito al club blucerchiato.