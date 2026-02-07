Kouame si presenta all'Aris Salonicco: "Darò tutto, voglio festeggiare molti successi"
Christian Kouame lascia la Fiorentina e giocherà la seconda parte di stagione all'Aris Salonicco. Di seguito le parole dell'attaccante ivoriano riportate dal sito ufficiale del club: "Sono felice di aver completato il mio trasferimento all'Aris. Voglio ringraziare il presidente e il direttore tecnico per la fiducia che hanno riposto in me. Il personale dell'Aris mi ha accolto nel migliore dei modi e mi ha fatto sentire a mio agio fin dal primo momento. Cercherò di dare tutto alla mia nuova squadra e spero che insieme ai nostri tifosi potremo festeggiare molti successi in futuro."
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
