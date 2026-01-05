Sampdoria a caccia di un altro difensore: pressing su Marchizza del Frosinone

Oltre al greco Mitoglou in arrivo dall'AEK Atene, che però dovrà prima superare le visite e poi mettersi alla pari dei compagni visto il lungo periodo di inattività, la Sampdoria è alla ricerca di un altro innesto in difesa che possa essere subito pronto a dare una mano. Il nome, come riporta Il Corriere dello Sport, è quello del duttile Riccardo Marchizza del Frosinone, di cui è capitano e dove è rientrato dal primo minuto nelle ultime gare del 2025 dopo un problema fisico che lo aveva costretto ai box per un paio di mesi.

La dirigenza del club blucerchiato è in pressing per il classe '98, che può giocare sia come terzino sinistro sia come centrale, avendo avviato contatti sia con il club ciociaro, attualmente primo in Serie B, sia con gli agenti dello stesso difensore. Marchizza sta riflettendo sulla proposta e nelle prossime ore potrebbero arrivare aggiornamenti sul suo possibile addio a un club dove è arrivato nel 2023 e con cui ha collezionato finora 49 presenze.