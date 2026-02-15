Sampdoria, Pierini va ko: si teme uno stiramento e 15 giorni di stop. Attesa per gli esami
Nella giornata di ieri l’attaccante della Sampdoria Nicholas Pierini ha dovuto lasciare il campo dopo neanche un tempo nella sfida contro il Padova per un infortunio muscolare. Un problema che ovviamente preoccupa lo staff tecnico, oltre che quello medico, dei blucerchiati visto che si tratta di un giocatore che dal suo arrivo nel mercato di gennaio è stato subito schierato da titolare.
Secondo quanto riferito dal Secolo XIX le prime notizie non sarebbero confortanti e si temerebbe uno stiramento all’adduttore sinistro che implicherebbe circa 15 giorni di stop nella migliore delle ipotesi e fino a un mese se la lesione fosse più grave. Solo gli esami a cui si sottoporrà l’attaccante potranno fugare i dubbi, ma senza dubbio per le prossime uscite il tecnico Gregucci dovrà fare a meno di un giocatore che fin da subito ha dimostrato di essere un valore aggiunto in Serie B.
Pierini dunque potrebbe saltare due scontri salvezza come quelli contro Mantova e Bari per poi rientrare a inizio marzo per la partita in casa della Juve Stabia.