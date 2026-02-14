Sampdoria in ansia per Pierini: problema muscolare per l'attaccante. La situazione
La Sampdoria è in ansia per le condizioni di Nicholas Pierini, costretto a uscire nel corso del primo tempo della sfida contro il Padova di questo pomeriggio a causa di un problema fisico. Il classe ‘98, schierato da titolare per la terza gara consecutiva in una settimana, dopo una quarantina di minuti si è infatti dovuto fermare sentendo tirare un muscolo della gamba e accasciandosi a terra.
Un problema che preoccupa non solo la tifoseria, ma soprattutto il tecnico Angelo Gregucci che ora attende notizie dallo staff medico blucerchiato che fin da subito ha iniziato a monitorare la situazione del calciatore di proprietà del Sassuolo che nei prossimi giorni verrà sottoposto a esami per capire l’entità del problema muscolare e gli eventuali tempi di recupero.