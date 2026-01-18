Sampdoria, Cherubini: "Il gruppo sicuramente non manca, i risultati presto arriveranno"

Intervenuto ai canali ufficiali della società dopo il pareggio contro l'Entella, il numero 10 della Sampdoria Luigi Cherubini ha commentato: "Sono contento per il gol perché farlo in casa davanti al nostro pubblico ha un altro sapore. Mi dispiace che non sia servito per i tre punti, però dobbiamo essere bravi ad archiviare questa partita ed iniziare subito a preparare Catanzaro e cercare di portare punti a casa.

Il centrocampista loro ha sbagliato il passaggio e l’avevo letto e poi ho visto spazio e ho detto provo, punto ed è andata bene fortunatamente. Sono contento per il gol ed anche per il lavoro che facciamo quotidianamente. Anche se i risultati non arrivano ultimamente sono sicuro che arriveranno perché lavoriamo sempre con grande sacrificio.

Dobbiamo iniziare a vincere e prendere consapevolezza delle doti che abbiamo. Siamo un grande gruppo e lavoriamo benissimo durante la settimana. Ci aiutiamo l’uno con l’altro e si vede anche dall’esultanza. Il gruppo sicuramente non manca, mancano i risultati che però presto arriveranno".