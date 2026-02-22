TMW Sampdoria, testa alla sfida col Bari: la situazione di Cherubini e Begic, migliora Palma

E' ripartita subito la preparazione della Sampdoria. Dopo la sconfitta di Mantova, i blucerchiati si sono ritrovati al "Mugnaini" per preparare il match di venerdì sera contro il Bari al "Ferraris", scontro diretto importantissimo per la lotta salvezza. Così come oggi, anche domani lo staff tecnico farà svolgere alla squadra gestione a gruppi separati in quanto gli impegni ravvicinati impongono cautela per quanto riguarda la conduzione di alcuni giocatori.

Le situazioni di Cherubini e Begic

E proprio all'infermeria l'attenzione è rivolta specialmente ai due giocatori che al "Martelli" hanno subito alcune contusioni. Uno di questi è Luigi Cherubini che è uscito dolorante dal campo. Nessun problema per il 10 blucerchiato, soltanto qualche colpo di troppo rimediato dalla formazione avversaria. Il secondo è Tjas Begic, protagonista dal suo arrivo a Genova di ottime prestazione. L'ex Parma ha ricevuto un campo un pestone ma già stato sottoposto a lastre che non hanno evidenziato problemi se non un ematoma che dà fastidio. In linea teorica non dovrebbe a rischio per la sfida contro i pugliesi.

Palma scalda i motori

Proseguono i miglioramenti per quanto riguarda Matteo Palma. Il difensore della Samp è ai box per un'infiammazione tendine rotuleo ma sta lavorando a parte sul campo ma spera di essere reintegrato a breve.