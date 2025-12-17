7 gol su 15: quanto pesa Massimo Coda sulla Sampdoria

In una Sampdoria in difficoltà, che fatica a trovare continuità di risultati e di gioco, c’è una certezza che resiste al tempo e alle stagioni: Massimo Coda. L’attaccante blucerchiato, nonostante l’età e un contesto tutt’altro che semplice, continua a fare ciò che ha sempre fatto in carriera: segnare.

Dopo 16 giornate di campionato, Coda ha già messo a referto 7 gol, un dato che assume un peso ancora maggiore se rapportato al rendimento complessivo della squadra: la Sampdoria ha segnato 15 reti totali, e quasi la metà porta la sua firma. In altre parole, senza i gol del suo numero 9, la classifica blucerchiata sarebbe ancora più severa.

Coda non è solo il terminale offensivo, ma anche il punto di riferimento di una squadra che spesso fatica a creare occasioni pulite. I suoi gol arrivano in modi diversi - area di rigore, movimenti sul primo palo, freddezza dal dischetto (tre i rigori trasformati in questa stagione) - ma raccontano tutti la stessa storia: fiuto, esperienza e letture da attaccante puro, qualità che in Serie B fanno ancora la differenza.

Ma il dato più significativo va oltre l’attualità. Gol dopo gol, Massimo Coda sta continuando a migliorare il suo record di miglior marcatore nella storia della Serie B, un primato costruito negli anni e che stagione dopo stagione diventa sempre più solido. Non è più solo una questione di classifica marcatori, ma di longevità ad altissimo livello.

In attesa che la Sampdoria ritrovi equilibrio e continuità, i blucerchiati si tengono stretto il loro bomber. Perché se la squadra attraversa un momento complicato, Massimo Coda rappresenta l’ancora, il giocatore capace di tenere viva la speranza e di trasformare anche un pallone sporco in un gol.