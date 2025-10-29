Reggiana, Dionigi: "Nel derby lo spirito ha fatto la differenza. È un regalo ai nostri tifosi"

Dopo la vittoria nel derby contro il Modena, il tecnico della Reggiana Davide Dionigi ha parlato in conferenza stampa sottolineando anche le qualità degli avversari: “È stata una gara equilibrata, il Modena è una squadra molto forte, con qualità e merita il primo posto. Ha tutto per arrivare in fondo, ma noi l’avevamo preparata bene e li abbiamo costretti a giocare dentro anziché allargare il gioco sulle corsie, pur perdendo qualcosa sulle nostre ripartenze. - prosegue il tecnico come riporta Tuttoreggiana.com - Noi abbiamo avuto le occasioni per chiuderla, ma anche loro ne hanno avute per pareggiarla. Lo spirito dei ragazzi ha fatto la differenza. È un regalo ai nostri tifosi, tutti devono essere felici di quanto fatto”.

Spazio poi alla posizione in classifica: “Finora abbiamo affrontato squadre retrocesse dalla Serie A o che erano arrivate ai play off e ora la capolista, per giunta in piena emergenza. Abbiamo messo tanto fieno in cascina, che ci servirà più avanti. Ora dobbiamo arrivare alla sosta recuperando i giocatori che ci mancano”.

Spazio poi alla situazione degli infortunati: “In queste prime dieci giornate abbiamo sempre giocato in emergenza, ora speriamo di avere Girma ad Avellino, mentre per gli altri se ne parlerà dopo la sosta o al massimo contro la Virtus Entella. Marras e Magnani hanno avuto solo qualche fastidio, niente di preoccupante”.