Sampdoria, deferimento in arrivo per Gregucci e Foti: cosa rischiano i tecnici blucerchiati

La Sampdoria vive giorni complicati non solo sul piano sportivo. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Procura Federale ha infatti chiuso l’indagine sulle posizioni di Angelo Gregucci e Salvatore Foti, aprendo la strada a un deferimento che viene dato ormai per imminente.

Al centro dell’inchiesta c’è il ruolo effettivo di Foti all’interno dello staff tecnico. Formalmente vice allenatore, secondo la Procura avrebbe superato i limiti previsti dal suo incarico, svolgendo mansioni più operative rispetto a quelle consentite.

A pesare sulla sua posizione anche alcuni episodi specifici: le due espulsioni rimediate in panchina nelle gare contro Carrarese e Reggiana, oltre alla partecipazione alla conferenza stampa post Venezia. Comportamenti che, pur dettati dal forte coinvolgimento emotivo e dalla pressione del momento, hanno rafforzato i dubbi degli organi federali.

La Sampdoria, una volta ricevuti gli atti, avrà cinque giorni per esaminarli e quindici per presentare le proprie controdeduzioni. Non è esclusa la strada del patteggiamento, ipotesi che permetterebbe di tutelare la posizione di Gregucci. Possibili anche sanzioni economiche per il presidente Manfredi e per il CEO sportivo Fredberg.

Sul piano personale, Foti rischia conseguenze rilevanti anche per il futuro, con la possibile esclusione dal prossimo corso UEFA Pro.