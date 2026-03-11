Calcio, sponsor e nuovi settori economici: quando la cannabis light entrò negli stadi di Serie A

Il mondo del calcio professionistico italiano è da sempre un osservatorio privilegiato non solo per l’evoluzione del gioco, ma anche per le dinamiche economiche e commerciali che attraversano la società. Le sponsorizzazioni rappresentano da decenni uno degli indicatori più immediati dei cambiamenti del mercato: dai marchi dell’automotive e dell’abbigliamento sportivo fino alle aziende tecnologiche e ai nuovi servizi digitali.

Negli ultimi anni, accanto ai settori tradizionali, anche comparti emergenti hanno iniziato ad affacciarsi nel marketing sportivo, portando negli stadi marchi legati a nuove filiere economiche. Tra i casi più discussi in Italia vi è stato quello della cannabis light, che nel 2020 fece il suo ingresso nel calcio di Serie A attraverso una serie di accordi di sponsorizzazione che suscitarono un ampio dibattito pubblico.

In quell’occasione il brand JustMary, attivo nel settore della canapa legale e dei prodotti a base di CBD, siglò accordi con tre società storiche del massimo campionato italiano: Udinese, Sampdoria ed Hellas Verona. La presenza del marchio sui cartelloni pubblicitari degli stadi e sui LED a bordo campo rappresentò un passaggio significativo nel percorso di normalizzazione di un comparto economico che negli anni precedenti aveva conosciuto una crescita molto rapida.

L’iniziativa venne presentata dall’azienda come un investimento nel marketing sportivo in un momento particolarmente complesso per il calcio italiano, segnato dalle difficoltà economiche e dalla contrazione di molti budget pubblicitari. Secondo i promotori dell’operazione, l’ingresso di nuovi operatori economici avrebbe potuto contribuire ad ampliare il panorama degli sponsor e sostenere il sistema calcistico.

Allo stesso tempo, la scelta generò reazioni contrastanti. Accanto a chi vedeva nell’operazione un segnale dell’evoluzione del mercato e dell’emergere di nuove filiere produttive, non mancarono posizioni critiche sul piano politico e culturale. Alcuni esponenti istituzionali contestarono l’opportunità di associare il mondo dello sport, e in particolare il calcio, a un settore che continua a essere oggetto di discussione normativa e sociale.

Il dibattito contribuì a riportare l’attenzione sul tema della regolamentazione della canapa industriale e della cannabis light in Italia, un ambito caratterizzato da un quadro normativo complesso e in continua evoluzione. Negli anni precedenti, infatti, il settore aveva registrato una crescita significativa in termini di imprese, investimenti e occupazione, alimentando allo stesso tempo confronti politici e giuridici sulla disciplina del mercato.

L’episodio delle sponsorizzazioni nel calcio rimane quindi uno dei momenti più emblematici del rapporto tra sport, economia e trasformazioni sociali. L’ingresso di nuovi brand negli stadi di Serie A ha mostrato come il marketing sportivo possa diventare uno spazio di confronto tra modelli economici emergenti, sensibilità culturali differenti e dinamiche di mercato in rapido cambiamento.

In questo contesto, esperienze come quella di JustMary rappresentano un esempio di come settori relativamente giovani abbiano cercato visibilità attraverso uno dei palcoscenici mediatici più seguiti del Paese: il calcio professionistico.