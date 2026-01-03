TMW Sampdoria, ecco il nuovo innesto in attacco per Gregucci: Brunori arrivato in città

Ecco il quarto acquisto in casa Samp. La formazione blucerchiata cala il poker di nuovi innesti in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo gli arrivi in mattinata di Salvatore Esposito e Gerasimos Mitoglou, oltre a quello di ieri sera (con visite questa mattina) di Tjas Begic, il club ligure è pronto ad accogliere anche Matteo Brunori dal Palermo. L'attaccante sarà un prossimo innesto che andrà a rinforzare il reparto offensivo del team di Angelo Gregucci e Salvatore Foti, finora troppo legato alle prestazioni, seppur molto positive, di Massimo Coda.

Oggi l'arrivo in città per l'attaccante

L'acquisto formalizzato nelle score e il calciatore ha raggiunto il capoluogo ligure in queste ore. Brunori è infatti arrivato in un hotel del levante cittadino e presto si legherà alla Sampdoria per essere poi pronto per il match che Ferrari e compagni disputeranno il 10 gennaio prossimo al "Partenio-Lombardi" di Avellino.

Domani allenamento con i suoi nuovi compagni

L'operazione sarà in prestito secco con il giocatore che ha posto la firma sul suo contratto e sarà presto a disposizione dello staff tecnico. Domani infatti sarà in gruppo con i suoi nuovi compagni al centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco e pronto per dare una mano in campo alla Sampdoria.