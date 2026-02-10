Sampdoria-Palermo, il grande ex e il sortilegio dell’1-1 che dura da 50 anni

Dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso quando Sampdoria-Palermo termina col segno X lo fa col punteggio di 1-1. È successo nelle ultime 7 sfide terminate senza vincitori, dalla 20esima giornata della cadetteria 1977-1978. Anche per questo l’1-1 è finito con l’essere il punteggio più ricorrente di questo match, comparso ben 8 volte su 34 faccia a faccia in totale, praticamente 1 Sampdoria-Palermo ogni 4. La più recente proprio la stagione scorsa quando a firmare lo score furono Coda nel primo minuto di gioco e Pohjanpalo al 40’.

L’ultimo pareggio differente dall’1-1?

Nel 1972-1973, quando fu 0-0. Anzi, soltanto in 2 occasioni l’incrocio fra blucerchiati e rosanero, con i primi padroni di casa, è terminato a reti inviolate.

Complessivamente ammontano a 34 i precedenti in campionato, A più B, al Ferraris. La contabilità racconta di 14 vittorie della Sampdoria, 12 segni X, 8 successi del Palermo, 52 gol marcati dai liguri contro le 31 reti fatte dai siciliani.

All’andata si imposero i ragazzi di Inzaghi per 1-0 con Le Douaron man of the match.

Situazione in classifica.

Sampdoria con 25 punti (6V – 7X – 10P con 23GF e 29GS), 18 dei quali sul proprio campo (5V – 3x – 3P con 14GF e 11GS). OK negli ultimi 4 turni (2V – 2X), viene da 2 affermazioni consecutive. Palermo a quota 44 (12V – 8X – 3P con 36GF e 16GS), 17 dei quali in esterna (4V – 5X – 2P con 15GF e 9GS). Inanella risultati da 11 giornate (7V – 4X), è reduce da 2 successi in fila.

Focus sul grande ex.

Matteo Brunori ha indossato il rosanero sia in Serie C che in cadetteria, dal 2021-2022 alla prima metà di questo torneo, mettendo assieme in campionato 165 presenze condite da 73 marcature (spareggi compresi). Di incroci fra Sampdoria e Palermo ne ha giocati 5 andando a segno anche in una occasione: 32esima giornata del 2023-2024 su rigore al Barbera.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

34 incontri disputati

14 vittorie Sampdoria

12 pareggi

8 vittorie Palermo

52 gol fatti Sampdoria

31 gol fatti Palermo

PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Sampdoria-Palermo 2-2, 30° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Sampdoria-Palermo 1-1, 29° giornata 2024/2025