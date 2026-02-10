Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sampdoria-Palermo, il grande ex e il sortilegio dell’1-1 che dura da 50 anni

Sampdoria-Palermo, il grande ex e il sortilegio dell’1-1 che dura da 50 anniTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 09:57Le Statistiche
Redazione Footstats

Dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso quando Sampdoria-Palermo termina col segno X lo fa col punteggio di 1-1. È successo nelle ultime 7 sfide terminate senza vincitori, dalla 20esima giornata della cadetteria 1977-1978. Anche per questo l’1-1 è finito con l’essere il punteggio più ricorrente di questo match, comparso ben 8 volte su 34 faccia a faccia in totale, praticamente 1 Sampdoria-Palermo ogni 4. La più recente proprio la stagione scorsa quando a firmare lo score furono Coda nel primo minuto di gioco e Pohjanpalo al 40’.
L’ultimo pareggio differente dall’1-1?
Nel 1972-1973, quando fu 0-0. Anzi, soltanto in 2 occasioni l’incrocio fra blucerchiati e rosanero, con i primi padroni di casa, è terminato a reti inviolate.
Complessivamente ammontano a 34 i precedenti in campionato, A più B, al Ferraris. La contabilità racconta di 14 vittorie della Sampdoria, 12 segni X, 8 successi del Palermo, 52 gol marcati dai liguri contro le 31 reti fatte dai siciliani.
All’andata si imposero i ragazzi di Inzaghi per 1-0 con Le Douaron man of the match.
Situazione in classifica.
Sampdoria con 25 punti (6V – 7X – 10P con 23GF e 29GS), 18 dei quali sul proprio campo (5V – 3x – 3P con 14GF e 11GS). OK negli ultimi 4 turni (2V – 2X), viene da 2 affermazioni consecutive. Palermo a quota 44 (12V – 8X – 3P con 36GF e 16GS), 17 dei quali in esterna (4V – 5X – 2P con 15GF e 9GS). Inanella risultati da 11 giornate (7V – 4X), è reduce da 2 successi in fila.
Focus sul grande ex.
Matteo Brunori ha indossato il rosanero sia in Serie C che in cadetteria, dal 2021-2022 alla prima metà di questo torneo, mettendo assieme in campionato 165 presenze condite da 73 marcature (spareggi compresi). Di incroci fra Sampdoria e Palermo ne ha giocati 5 andando a segno anche in una occasione: 32esima giornata del 2023-2024 su rigore al Barbera.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)
34 incontri disputati
14 vittorie Sampdoria
12 pareggi
8 vittorie Palermo
52 gol fatti Sampdoria
31 gol fatti Palermo

PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO
Sampdoria-Palermo 2-2, 30° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO
Sampdoria-Palermo 1-1, 29° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Samp-Palermo, Brunori contro il suo passato: caccia a una rete dai molti significati... Samp-Palermo, Brunori contro il suo passato: caccia a una rete dai molti significati
Torna in campo la Serie B: tra stasera e domani si gioca la 24ª giornata. Il programma... Torna in campo la Serie B: tra stasera e domani si gioca la 24ª giornata. Il programma
Torna la B, Il Secolo XIX: "Sampdoria, test Palermo con la spinta di 24mila tifosi"... Torna la B, Il Secolo XIX: "Sampdoria, test Palermo con la spinta di 24mila tifosi"
Altre notizie Le Statistiche
Sampdoria-Palermo, il grande ex e il sortilegio dell’1-1 che dura da 50 anni Sampdoria-Palermo, il grande ex e il sortilegio dell’1-1 che dura da 50 anni
I sorprendenti primati di Roma e Cagliari. All'Olimpico una storia a senso unico I sorprendenti primati di Roma e Cagliari. All'Olimpico una storia a senso unico
Nicola e la bastonata presa dall'Atalanta. E Palladino è spietato con lui in casa... Nicola e la bastonata presa dall'Atalanta. E Palladino è spietato con lui in casa
Le poche concessioni dell'Atalanta alla Cremonese. Ma il punteggio più tondo... Le poche concessioni dell'Atalanta alla Cremonese. Ma il punteggio più tondo...
Italiano si è sbloccato col Parma, ma è una sfida che corre sul filo dell'equilibrio... Italiano si è sbloccato col Parma, ma è una sfida che corre sul filo dell'equilibrio
L'urlo di Sansone in faccia a Diamanti a sigillare l'ultimo squillo del Parma al... L'urlo di Sansone in faccia a Diamanti a sigillare l'ultimo squillo del Parma al Dall'Ara
Vanoli a caccia della prima con Baroni. Due incroci davvero speciali Vanoli a caccia della prima con Baroni. Due incroci davvero speciali
L'artigliata di Miranchuk è l'unica da tre punti nelle ultime 36 partite a Firenze... L'artigliata di Miranchuk è l'unica da tre punti nelle ultime 36 partite a Firenze
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio
3 Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
4 Ballardini: "I nostri arbitri ci mettono del loro. Gasp? Se si va oltre si fa peccato"
5 Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine top news n.1 Lotito sul Flaminio: "Progetto Lazio prende spunto dai possibili ampliamenti al Franchi"
Immagine top news n.2 Milan e Pulisic, ancora nessuna nuova sul rinnovo. Ci pensano le big inglesi
Immagine top news n.3 Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
Immagine top news n.4 Dimarco-Lautaro, coppia da sogno. Assist e gol sulla strada dello scudetto
Immagine top news n.5 Con questo Malen la Roma c'è eccome per la Champions: dominato il Cagliari. E Totti applaude
Immagine top news n.6 Un super Krstovic fa volare l'Atalanta: Cremonese ko. Palladino spera per De Ketelaere
Immagine top news n.7 Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “Nel Girone C lotta a due per la B. Benevento favorito, salvezza una giungla”
Immagine news Altre Notizie n.3 Minelli: "Genoa-Napoli e Juve-Lazio, se gli errori li fanno gli internazionali..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Livio consiglia la Juventus: "Tonali, un esterno e... Vlahovic per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Parisi: "Non ho avuto il coraggio di denunciare. Conte un martello, il mio Toro uno squadrone"
Immagine news Serie A n.3 A marzo incontro tra arbitri e allenatori di Serie A. Le richieste in cantiere in Lega
Immagine news Serie A n.4 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine news Serie A n.5 In un modo o nell'altro la Roma riscatterà Malen. Ma è probabile che scatti l'obbligo
Immagine news Serie A n.6 Delio Rossi: "Lazio, fra società e ambiente muro contro muro che non giova a nessuno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Drake Ramberg per il Venezia: svelata la quarta maglia che richiama i colori dell'acqua
Immagine news Serie B n.2 Cesena, primo gol per Francesconi in B. Famalicao e Watford lo monitorano per l'estate
Immagine news Serie B n.3 Dall'addio a un passo a una possibile maglia da titolare. La parabola di Nagy con lo Spezia
Immagine news Serie B n.4 Le Borgne: "Non vedo l'ora di esordire al Partenio. Qui non ci fa paura nessuno"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, l'impresa salvezza si fa sempre su ardua. Nel 2026 è crollata la media punti
Immagine news Serie B n.6 Leccese e Decaro in coro: "Il Bari dovrà essere ceduto entro il 2028. Non ci saranno proroghe"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Immagine news Serie C n.2 Vayrynen si presenta: "Posso paragonarmi a Toni. A Livorno nessuno come me"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Zamuner: "Rinnovo Pellizzari urgente. Serie B? Presto per ragionarci"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone B: gli arbitri della 26ª giornata. Carpi-Arezzo al sig. Ursini di Pescara
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Samb, via D'Alesio e spazio a Mancinelli
Immagine news Serie C n.6 Turno infrasettimanale per la Serie C: da stasera a giovedì, in campo la 26ª giornata del torneo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Immagine news Calcio femminile n.5 Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano