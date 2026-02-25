Brunori: "Sampdoria, sei stata la prima scelta. La 99 con la 'benedizione' di Cassano"

Con due gol e due assist dal suo arrivo alla Sampdoria, Matteo Brunori si è dimostrato uno degli acquisti di gennaio più importanti per la rinascita del club blucerchiato dopo una prima parte di stagione.

"La Sampdoria è stata la mia prima scelta - racconta l'attaccante attraverso le colonne di TuttoSport - . Una cosa che sognavo, che volevo. La cosa principale è arrivare il prima possibile a raggiungere la salvezza. Palermo mi ha dato tutto. Mi ha fatto diventare quello che sono oggi. Mi ha dato la possibilità di giocare in uno stadio incredibile, abbiamo fatto cose bellissime. A Palermo ho lasciato un pezzo di cuore, resterà dentro di me. Ma ora sono arrivato in una piazza altrettanto gloriosa. Era difficile lasciare Palermo e trovare una piazza così calda. Era quello che desideravo".

Sulla scelta di vestire la maglia N°99 che fu di Antonio Cassano, poi, il giocatore rivela: "Ho visto la lista dei numeri disponibili e mi sono permesso di scrivere un messaggio ad Antonio. Volevo prendere quel numero, sapevo l'importanza di questa maglia per questo club e per il giocatore che l'ha indossata. Cassano è stato veramente top, mi ha dato un carica incredibile".