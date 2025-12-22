Sampdoria, Foti calcia un contenitore dopo il pari del Padova: frattura per il vice di Gregucci
TUTTO mercato WEB
La Sampdoria esce dall’Euganeo con un pareggio dal peso specifico enorme contro il Padova, un risultato che consente ai blucerchiati di salire a quota 14 punti e di agganciare lo Spezia in classifica.
Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, dopo il gol siglato dal sempre decisivo Massimo Coda, nella ripresa è arrivato il pari dei padroni di casa firmato Fusi che ha scatenato una reazione istintiva in panchina. Il viceallenatore doriano Salvatore Foti, travolto dall’adrenalina del momento, ha sfogato la tensione colpendo un contenitore dell’acqua a bordo campo. Un gesto che si è trasformato in un vero e proprio boomerang: il colpo gli ha infatti causato la frattura del piede sinistro.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile