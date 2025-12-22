Sampdoria, Foti calcia un contenitore dopo il pari del Padova: frattura per il vice di Gregucci

La Sampdoria esce dall’Euganeo con un pareggio dal peso specifico enorme contro il Padova, un risultato che consente ai blucerchiati di salire a quota 14 punti e di agganciare lo Spezia in classifica.

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, dopo il gol siglato dal sempre decisivo Massimo Coda, nella ripresa è arrivato il pari dei padroni di casa firmato Fusi che ha scatenato una reazione istintiva in panchina. Il viceallenatore doriano Salvatore Foti, travolto dall’adrenalina del momento, ha sfogato la tensione colpendo un contenitore dell’acqua a bordo campo. Un gesto che si è trasformato in un vero e proprio boomerang: il colpo gli ha infatti causato la frattura del piede sinistro.