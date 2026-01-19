Sampdoria, Foti-Gregucci a rischio squalifica. Potrebbe esserci il rilancio di Lombardo

L’arrivo del duo Gregucci-Foti in panchina, al posto di quel Massimo Donati scelto la scorsa estate, non sta dando i risultati sperati in casa Sampdoria con la squadra che resta sempre in zona retrocessione ed è reduce da due brutte prove contro Avellino e Virtus Entella, ma nonostante questo per ora la società ha deciso di confermare la fiducia nello staff tecnico memore anche dei tanti cambi dello scorso anno che non portarono ai risultati sperati, con la salvezza ai play out fra le polemiche, e visto che il mercato è stato pensato in virtù delle idee tecnico-tattiche dell’attuale duo in panchina.

La coppia Salvatore Foti e Angelo Gregucci però, come riporta Tuttosport, potrebbe essere messa in difficoltà dalla chiusura dell’investigazione della Procura Federale sui ruoli effettivi ricoperti dai due. Foti infatti, pur non avendo il patentino UEFA PRO e figurando ufficialmente come vice allenatore, sarebbe l’allenatore capo come testimoniano anche le due espulsioni rimediate nelle ultime settimane. Non si tratta di un unicum nel calcio italiano – basti pensare alla coppia Roberts-Fabregas al Como –, ma la squalifica per i due potrebbe comunque arrivare.

In questo caso, anche se i due potrebbero patteggiare e pagare solo una multa salta, potrebbe esserci il rilancio di panchine di Attilio Lombardo che ha il patentino giusto e già in estate era stato accostato alla panchina blucerchiata prima che si prendessero altre decisioni. Siamo comunque solo nel campo delle ipotesi anche perché oggi lo staff tecnico blucerchiato deve pensare in primis a rafforzare la panchina facendo punti a partire da Catanzaro.