Sampdoria, Gregucci: "A Catanzaro dovremo fare una partita seria". E su Esposito...

La trasferta di Catanzaro è alle porte. La Sampdoria cerca il primo acuto di questo 2026 dopo la sconfitta in quel di Avellino e il pareggio casalingo contro l'Entella di due venerdì fa. Il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci ha così presentato la sfida del "Ceravolo" in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

Mister, partiamo dalla possibilità di cambiare sistema di gioco o di inserire Martinelli in porta.

"Sono tutte valutazioni in corso d'opera. Per chi ci tiene ai numeri, ci può stare spostare qualche giocatore in quella posizione. Non cambiano i principi. Cambia il giocatore, non la posizione".

Ora c'è la trasferta di Catanzaro. Che gara si aspetta?

"Avversario in fase di palleggio top per la categoria. Conoscono benissimo il gioco dentro al campo. Dovremo fare una partita di compattezza, di squadra. Quando non avremo palla dovremo stare attenti. Dovremo fare una partita seria. Per quanto riguarda la fase di possesso sono una delle migliori squadre della categoria".

In trasferta la vittoria manca da più di un anno.

"Stiamo cercando di lavorare sulla testa. Sennò diventa un boomerang. Dovremo fare una partita sotto il profilo della serietà dove dobbiamo sbagliare poco. Dovremmo cercare di portare a casa il risultato positivo perché ci serve".

State pensando alternative in attacco alla coppia Brunori-Coda?

"Stiamo cercando soluzioni solide e differenti perché ci sta che un piano gara".

Esposito sarà infortunato. Quanto mancherà un giocatore come lui?

"Non vedo alla sagra del masochismo. Lasciate le interpretazioni ai più. Ho sentito di tutto. Professionalmente noi, contestualizzando questa settimana, facciamo molta attenzione nelle scelte. Se c'è qualcuno che ha qualcosina noi non ci alziamo la mattina e decidiamo di farlo giocare. Dobbiamo fare valutazioni con il comparto medico, con il ragazzo e con la sua deposnbibilità. Siccome ho sentito qualunque cosa, che Esposito era già rotto, non è così. Quando arriviamo a fine settimana, nel fare le valutazioni, ci confrontiamo con tutto il comparto societario, medico e comunicativo. Barak ha subito una botta, probabile non sia convocato. I consulti vanno fatti. Non mi alzo la mattina e impiego un giocatore a rischio. Voi dovete non essere banali, ma io ho sentito qualsiasi cosa. Noi facciamo delle valutazioni con tutti i comparti: da quello medico e quello comunicazione. Detto questo non ho visto mai nessun secondo grado uscire dal campo con le sue gambe. Uno con una lesione di settanta minuti pur assumendomi responsabilità di quello che è successo. Volevo solo fare chiarezza visto che è uscito qualsiasi cosa".

Potranno giocare Viti e Palma?

"Sono ragazzi con qualità. Uno giovane che necessità di fare esperienza e uno che di esperienza l'ha fatta. Verranno fatte delle valutazioni. Questo è un gruppo sano di giocatori".

Scarsa incisività sulle palle inattive?

"Sì. I numeri ci dicono che è un fattore su cui dobbiamo lavorare di più. Quando facciamo quella scelta fra Pafundi, Henderson, Cherubini. E' un po' complicato svettare di testa. Siamo piccoli. E' una valutazione che stiamo facendo calcio moderno dove il piazzato conta il 33% dei gol".

Cherubini come sta?

"Bene. Ha avuto un piccolo problemino ma sta facendo bene".

Conti verso il rinnovo?

"E' importante per la Sampdoria nella storia. E' un ragazzo cresciuto qua. Sa bene il senso d'appartenenza, è un ragazzo molto serio. Nelle valutazioni può giocare o entrare a gara in corso".

Begic si sta inserendo bene?

"Bene. Necessità del tempo perché è arrivata da poco. Nelle valutazioni di chi può iniziare o può entrare a gara in corso c'è anche lui".

Barak quindi non è disponibile?

"Barak si è fermato oggi non ha partecipato alla rifinitura. Ha un problema alla caviglia. Per andare nel dettaglio bisogna chiedere di più ai medici".

Depaoli?

"Anche questo è nelle valutazioni. Depaoli oggi c'era, ha recuperato. Lui parte per la trasferta di Catanzaro".

Riccio?

"Siccome è ancora un giocatore della Samp, anche lui è nelle turnazioni cercando di analizzare i problemi, cercando di parlare col ragazzo e vedere se è nelle condizioni di giocare".

Altare?

"Sta tornando in gruppo. Ha avuto un infortunio molto serio, piano piano si sta calando nella dimensione. Vedremo in corso d'opera".