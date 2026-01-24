Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sampdoria, Gregucci: "A Catanzaro dovremo fare una partita seria". E su Esposito...

Sampdoria, Gregucci: "A Catanzaro dovremo fare una partita seria". E su Esposito...TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 14:26Serie B
Andrea Piras

La trasferta di Catanzaro è alle porte. La Sampdoria cerca il primo acuto di questo 2026 dopo la sconfitta in quel di Avellino e il pareggio casalingo contro l'Entella di due venerdì fa. Il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci ha così presentato la sfida del "Ceravolo" in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

Mister, partiamo dalla possibilità di cambiare sistema di gioco o di inserire Martinelli in porta.
"Sono tutte valutazioni in corso d'opera. Per chi ci tiene ai numeri, ci può stare spostare qualche giocatore in quella posizione. Non cambiano i principi. Cambia il giocatore, non la posizione".

Ora c'è la trasferta di Catanzaro. Che gara si aspetta?
"Avversario in fase di palleggio top per la categoria. Conoscono benissimo il gioco dentro al campo. Dovremo fare una partita di compattezza, di squadra. Quando non avremo palla dovremo stare attenti. Dovremo fare una partita seria. Per quanto riguarda la fase di possesso sono una delle migliori squadre della categoria".

In trasferta la vittoria manca da più di un anno.
"Stiamo cercando di lavorare sulla testa. Sennò diventa un boomerang. Dovremo fare una partita sotto il profilo della serietà dove dobbiamo sbagliare poco. Dovremmo cercare di portare a casa il risultato positivo perché ci serve".

State pensando alternative in attacco alla coppia Brunori-Coda?
"Stiamo cercando soluzioni solide e differenti perché ci sta che un piano gara".

Esposito sarà infortunato. Quanto mancherà un giocatore come lui?
"Non vedo alla sagra del masochismo. Lasciate le interpretazioni ai più. Ho sentito di tutto. Professionalmente noi, contestualizzando questa settimana, facciamo molta attenzione nelle scelte. Se c'è qualcuno che ha qualcosina noi non ci alziamo la mattina e decidiamo di farlo giocare. Dobbiamo fare valutazioni con il comparto medico, con il ragazzo e con la sua deposnbibilità. Siccome ho sentito qualunque cosa, che Esposito era già rotto, non è così. Quando arriviamo a fine settimana, nel fare le valutazioni, ci confrontiamo con tutto il comparto societario, medico e comunicativo. Barak ha subito una botta, probabile non sia convocato. I consulti vanno fatti. Non mi alzo la mattina e impiego un giocatore a rischio. Voi dovete non essere banali, ma io ho sentito qualsiasi cosa. Noi facciamo delle valutazioni con tutti i comparti: da quello medico e quello comunicazione. Detto questo non ho visto mai nessun secondo grado uscire dal campo con le sue gambe. Uno con una lesione di settanta minuti pur assumendomi responsabilità di quello che è successo. Volevo solo fare chiarezza visto che è uscito qualsiasi cosa".

Potranno giocare Viti e Palma?
"Sono ragazzi con qualità. Uno giovane che necessità di fare esperienza e uno che di esperienza l'ha fatta. Verranno fatte delle valutazioni. Questo è un gruppo sano di giocatori".

Scarsa incisività sulle palle inattive?
"Sì. I numeri ci dicono che è un fattore su cui dobbiamo lavorare di più. Quando facciamo quella scelta fra Pafundi, Henderson, Cherubini. E' un po' complicato svettare di testa. Siamo piccoli. E' una valutazione che stiamo facendo calcio moderno dove il piazzato conta il 33% dei gol".

Cherubini come sta?
"Bene. Ha avuto un piccolo problemino ma sta facendo bene".

Conti verso il rinnovo?
"E' importante per la Sampdoria nella storia. E' un ragazzo cresciuto qua. Sa bene il senso d'appartenenza, è un ragazzo molto serio. Nelle valutazioni può giocare o entrare a gara in corso".

Begic si sta inserendo bene?
"Bene. Necessità del tempo perché è arrivata da poco. Nelle valutazioni di chi può iniziare o può entrare a gara in corso c'è anche lui".

Barak quindi non è disponibile?
"Barak si è fermato oggi non ha partecipato alla rifinitura. Ha un problema alla caviglia. Per andare nel dettaglio bisogna chiedere di più ai medici".

Depaoli?
"Anche questo è nelle valutazioni. Depaoli oggi c'era, ha recuperato. Lui parte per la trasferta di Catanzaro".

Riccio?
"Siccome è ancora un giocatore della Samp, anche lui è nelle turnazioni cercando di analizzare i problemi, cercando di parlare col ragazzo e vedere se è nelle condizioni di giocare".

Altare?
"Sta tornando in gruppo. Ha avuto un infortunio molto serio, piano piano si sta calando nella dimensione. Vedremo in corso d'opera".

Articoli correlati
Sampdoria, Foti-Gregucci a rischio squalifica. Potrebbe esserci il rilancio di Lombardo... Sampdoria, Foti-Gregucci a rischio squalifica. Potrebbe esserci il rilancio di Lombardo
La FIGC chiude le indagini sul caso Foti-Samp: rischio deferimento e squalifica per... La FIGC chiude le indagini sul caso Foti-Samp: rischio deferimento e squalifica per il tecnico
Sampdoria, Gregucci: "Prova non sufficiente, gol Entella evitabile. L'ora delle parole... Sampdoria, Gregucci: "Prova non sufficiente, gol Entella evitabile. L'ora delle parole è finita"
Altre notizie Serie B
Sampdoria, Gregucci: "A Catanzaro dovremo fare una partita seria". E su Esposito...... Sampdoria, Gregucci: "A Catanzaro dovremo fare una partita seria". E su Esposito...
Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1... Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1
Monza-Pescara, le formazioni ufficiali: Bianco lancia il tridente Keita, Colpani... Monza-Pescara, le formazioni ufficiali: Bianco lancia il tridente Keita, Colpani e Alvarez
Mantova-Venezia, le formazioni ufficiali: tra i virgiliani, subito in campo il neo... Mantova-Venezia, le formazioni ufficiali: tra i virgiliani, subito in campo il neo acquisto Tiago
Cesena-Bari, le formazioni ufficiali: Longa opta per De Pieri-Rao sulla trequarti.... Cesena-Bari, le formazioni ufficiali: Longa opta per De Pieri-Rao sulla trequarti. C'è Dorval
Frosinone-Reggiana, le formazioni ufficiali: emiliani con Rozzio dal 1' per la difesa... Frosinone-Reggiana, le formazioni ufficiali: emiliani con Rozzio dal 1' per la difesa
Empoli ko per 3-0 con la Carrarese. Rabbia Dionisi: "Con prestazioni così, non andiamo... Empoli ko per 3-0 con la Carrarese. Rabbia Dionisi: "Con prestazioni così, non andiamo lontano"
Serie B, prosegue la 21ª giornata: in campo Bari, Palermo, Monza e Frosinone Serie B, prosegue la 21ª giornata: in campo Bari, Palermo, Monza e Frosinone
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
4 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Immagine top news n.1 Juve, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero
Immagine top news n.2 Il Nottingham Forest promuove il made in Italy: chi sono i 7 giocatori ex Serie A della rosa
Immagine top news n.3 Napoli, ecco Giovane: iniziate le visite presso la clinica milanese La Madonnina
Immagine top news n.4 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine top news n.5 Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
Immagine top news n.6 L'Inter allunga in classifica. Tutte le probabili formazioni, da Juve-Napoli a Roma-Milan
Immagine top news n.7 Inter esagerata, 6-2 al Pisa e messaggio Scudetto. Chivu: "Tirato fuori l'orgoglio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, İlkhan: "Quattro anni non facili, ma non mi ho mai mollato. Ora tutti si fidano di me"
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Tutti devono fare tutto, siamo in pochi. Serve qualità nei terzini"
Immagine news Serie A n.3 Torino, Baroni: "Attenzione altissima per 90 minuti. Serve aggressività contro il Como"
Immagine news Serie A n.4 Como, Rodriguez: "Ho imparato a dribblare in strada. Il mio forte è l'uno contro uno"
Immagine news Serie A n.5 Kalulu: "Col Napoli è tosta, anche con gli assenti. Scudetto? Sempre viste le nostre possibilità"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, trovato l'accordo con il Boston River per Albarracin: la formula del trasferimento
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Gregucci: "A Catanzaro dovremo fare una partita seria". E su Esposito...
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Entella, le formazioni ufficiali: Abate in tribuna. Ma conferma il 3-5-1-1
Immagine news Serie B n.3 Monza-Pescara, le formazioni ufficiali: Bianco lancia il tridente Keita, Colpani e Alvarez
Immagine news Serie B n.4 Mantova-Venezia, le formazioni ufficiali: tra i virgiliani, subito in campo il neo acquisto Tiago
Immagine news Serie B n.5 Cesena-Bari, le formazioni ufficiali: Longa opta per De Pieri-Rao sulla trequarti. C'è Dorval
Immagine news Serie B n.6 Frosinone-Reggiana, le formazioni ufficiali: emiliani con Rozzio dal 1' per la difesa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zamuner: "Sapevo di aver costruito una squadra forte, ma il mio Vicenza ha sorpreso tutti"
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Immagine news Serie C n.3 Giugliano, ecco il nuovo tecnico: panchina affida a mister Di Napoli. È il quarto della stagione
Immagine news Serie C n.4 La Triestina torna a vincere. Marino: "Prestazione maiuscola, c'era voglia di fare risultato"
Immagine news Serie C n.5 Gubbio, dal Pineto arriva l'attaccante Mastropietro. Spina fa il percorso inverso
Immagine news Serie C n.6 Esperienza a centrocampo per il Catania: dal Trapani arriva Di Noia a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, rottura del crociato per Di Bari: ieri l'operazione al ginocchio
Immagine news Calcio femminile n.5 Non c'è spazio alla Juve, Alessia Capelletti cambia: giocherà 6 mesi al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio-Fiorentina apre l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?