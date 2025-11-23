Sampdoria, i Gruppi della Sud a Bogliasco: tifosi contestano squadra e staff

Si è svolta nella tarda mattinata odierna la conferenza stampa di mister Angelo Gregucci (CLICCA QUI pe leggere le sue parole), che ha presentato la sfida della 13ª giornata del campionato di Serie B, che domani sera, al 'Ferraris', contrapporrà la sua Sampdoria alla Juve Stabia.

Ma l'aria che si è respirata a Bogliasco, nel quartier generale blucerchiato, non è delle migliori. Perché circa un centinaio di ultras sono arrivati nel piazzale antistante il campo principale lanciando petardi e intonando il noto coro "tirate fuori i coglioni", indirizzato a squadra e staff tecnico; non solo, dopo i citati supporters sono anche entrati in campo, con un po' di tensione che si è comunque consumata, anche se i giocatori sono poi usciti, su un altro coro che diceva "vincere". Che il momento sia questo era comunque già noto, è ormai dalla passata stagione che si è consumata una grande frattura. Che sicuramente si vivrà anche domani sera allo stadio, ammesso poi che la tifoseria decida di entrare.

Intanto, ricordiamo quella che è la classifica:

CLASSIFICA

Monza 26*

Modena 25*

Frosinone 25

Cesena 23*

Venezia 22

Palermo 19

Reggiana 17

Juve Stabia 17**

Empoli 17

Avellino 16

Carrarese 16

Catanzaro 16

Virtus Entella 15

Padova 14

Bari 13*

Südtirol 12*

Mantova 11*

Pescara 9

Spezia 8*

Sampdoria 7*

*una partita in meno

** due partite in meno