Sampdoria, i Gruppi della Sud a Bogliasco: tifosi contestano squadra e staff

Claudia Marrone
Oggi alle 13:26
Si è svolta nella tarda mattinata odierna la conferenza stampa di mister Angelo Gregucci (CLICCA QUI pe leggere le sue parole), che ha presentato la sfida della 13ª giornata del campionato di Serie B, che domani sera, al 'Ferraris', contrapporrà la sua Sampdoria alla Juve Stabia.

Ma l'aria che si è respirata a Bogliasco, nel quartier generale blucerchiato, non è delle migliori. Perché circa un centinaio di ultras sono arrivati nel piazzale antistante il campo principale lanciando petardi e intonando il noto coro "tirate fuori i coglioni", indirizzato a squadra e staff tecnico; non solo, dopo i citati supporters sono anche entrati in campo, con un po' di tensione che si è comunque consumata, anche se i giocatori sono poi usciti, su un altro coro che diceva "vincere". Che il momento sia questo era comunque già noto, è ormai dalla passata stagione che si è consumata una grande frattura. Che sicuramente si vivrà anche domani sera allo stadio, ammesso poi che la tifoseria decida di entrare.

Intanto, ricordiamo quella che è la classifica:

CLASSIFICA
Monza 26*
Modena 25*
Frosinone 25
Cesena 23*
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Padova 14
Bari 13*
Südtirol 12*
Mantova 11*
Pescara 9
Spezia 8*
Sampdoria 7*

*una partita in meno
** due partite in meno

