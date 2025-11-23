Reggiana, Charlys: "Punto importante. Le cose più belle il nostro gruppo e i nostri tifosi"

Il centrocampista della Reggiana Matheus Charlys ha parlato in conferenza stampa dopo il pari contro la Carrarese: "Le partite in Serie B sono così e - sottolinea TuttoReggiana.com - non ci sono mai gare facili, perciò il pareggio può andar bene. Credo che questo di oggi sia un punto molto importante".

Quali sono i punti forti di questa Reggiana?

"Credo che le cose più belle siano il nostro gruppo e i nostri tifosi, che ci sono sempre vicini: per noi questo è molto importante. Oggi abbiamo sentito tanto la loro assenza e mi è dispiaciuto molto, ma sabato prossimo spero di trovare il nostro stadio pieno di tifosi".

Nella prossima gara contro un Frosinone molto forte l’obiettivo saranno comunque i tre punti?

"Sì, dobbiamo preparare bene la gara facendo una bella settimana di lavoro. Il nostro obiettivo di sabato è ovviamente ottenere una vittoria".

Come ti stai trovando in campo con Reinhart e Bertagnoli?

"Mi sto trovando bene con entrambi. Tutti e due sono miei amici anche fuori dal campo, perciò le cose stanno andando molto bene".

In quale ruolo ti trovi meglio?

"Io sto bene sia se gioco play sia se faccio la mezzala. Seguo quello che mi chiede il mister e lo faccio per aiutare tutta la squadra".