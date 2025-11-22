Juve Stabia, Abate: "Quella contro la Samp è una gara in cui mettere l'elmetto. Lo faremo"

Antivigilia di gara per la Juve Stabia, che affronterò la Sampdoria lunedì sera, nella sfida che chiuderà la 13ª giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via ieri sera: l'appuntamento è allo stadio 'Ferraris' di Genova, alle ore 20:30.

Del confronto, come si legge sui canali ufficiali del club, ha parlato mister Ignazio Abate: “La sosta ci ha permesso di recuperare qualche giocatore, sono contento di Pierobon che ha fatto 10 giorni ad alto livello. Gabrielloni, invece, stringe i denti ma è in fase di recupero, mentre Varnier non è ancora disponibile. Burnete e Zuccon hanno qualche problemino, il primo non ci sarà mentre per Federico valuteremo domani. Bisogna dare importanza sia al fattore campo che a quello mentale, dobbiamo interpretare la partita in modo giusto, i ragazzi l’hanno preparata bene con un piano gara che speriamo si riveli giusto. Dobbiamo essere bravi a reggere, fare risultato fuori casa sarà possibile solo con una grande fase difensiva".

E più nel dettaglio: "La partita di lunedì é complicata, la Sampdoria è una squadra forte. Se leggiamo solo il monte ingaggi e i nomi dei nostri avversari la Sampdoria è una squadra di alta classifica, ma le difficoltà che stanno avendo dimostra come il campionato di Serie B sia complesso, siamo consapevoli che sarà una partita difficilissima perché in stadi del genere basta poco per cambiare la partita, sappiamo che ci sarà da soffrire ma è una partita in cui mettere l’elmetto".

Conclude: "Che la Juve Stabia può stare in questa categoria l’hanno dimostrato già i ragazzi, dobbiamo spingere al massimo. Non abbiamo fatto ancora niente, siamo appena al 22 novembre, stiamo facendo quello che è nelle nostre corde ma possiamo ancora migliorare".