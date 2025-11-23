Avellino, Tutino: "Delusi dal risultato. Non c'è nessun problema nello spogliatoio"

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Empoli, l'attaccante dell'Avellino Gennaro Tutino ha parlato in conferenza stampa: "Siamo delusi del risultato - riporta TuttoAvellino.it - subendo altri ulteriori tre gol in casa. L'unica cosa è continuare a lavorare, credere in ciò che propone il nostro allenatore. Voglio ricordare che comunque siamo la squadra neopromossa con più punti. E' vero che ultimamente abbiamo perso in malo modo, ma bisogna continuare a lavorare.

Il gruppo spaccato? No, sui ragazzi non convocati sono scelte dell'allenatore. Noi dobbiamo solo allenarci, io credo che siamo una squadra che può crescere ancora. Questo è un campionato difficile, con giocatori che con due tiri ti mettono palla all'incrocio. Posso dire che non c'è nessun problema nello spogliatoio. Sono felice di essere qui, in un gruppo importante, una società ambiziosa, proprietà che ci tiene.

Il gruppo è sano e attaccato a ciò che fa. A me giocare di più aiuta, posso solo dire che non c'è nessun problema, poi sono scelte dell'allenatore. Ai ragazzi che sono stati messi fuori, dico di continuare a lavorare lo stesso, perché nel calcio cambia tutto rapidamente, possono ancora darci una mano. Noi dobbiamo mantenere questa categoria e ci dobbiamo strutturare. Dobbiamo solo crescere e migliorare".