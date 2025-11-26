Bari, in attesa di Vivarini è Anaclerio a guidare la seduta d'allenamento

Il Bari nella giornata di oggi ha esonerato il tecnico Fabio Caserta non concedendogli neanche, come sembrava in un promo momento, la prova d'appello a Empoli. Con l'addio dell'allenatore e in attesa di poter ufficializzare il suo sostituto, quel Vincenzo Vivarini che deve prima risolvere il contratto con il Pescara - dove aveva iniziato la stagione - la seduta d'allenamento odierna è stata guidata dal tecnico della Primavera Michele Anaclerio come riferisce RadioBari.

Questo il comunicato del club pugliese sull'esonero del tecnico:

"SSC Bari comunica di aver sollevato Fabio Caserta dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra e con lui i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi Viola e Aldo Reale.

La Società ringrazia il tecnico calabrese e il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrati in questi mesi, augurando agli stessi le migliori fortune umane e professionali".