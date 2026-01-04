La Samp batte quattro colpi (in attesa di Martinelli): ecco Brunori, Esposito, Begic e Mitoglou

Quattro nuovi innesti per la Sampdoria. La giornata appena trascorsa è stata molto movimentata con Angelo Gregucci e Lillo Foti che possono accogliere rinforzi in ogni reparto. Partendo dalla difesa ha effettuato le visite mediche di rito Gerasimos Mitoglou, centrale greco in arrivo dall'AEK Atene. A centrocampo invece la novità riguarda Salvatore Esposito, che arriverà in prestito con obbligo di riscatto al primo punto in stagione. Successivamente si legherà al club ligure con un contratto quadriennale con opzione per il quinto.

In attacco invece il colpo è addirittura doppio. Nella serata di venerdì ha raggiunto il capoluogo ligure Tjas Begic, che poi in mattinata ha effettuato gli accertamenti clinici del caso. Il giocatore arriverà in prestito dal Parma. Stessa formula per Matteo Brunori. Il centravanti è stato ufficializzato dal club blucerchiato in serata ed andrà a rinforzare un reparto che è stato troppo Coda-dipendente.

Il CEO Fredberg e il ds Mancini non si fermano però qui. Per la porta il nome che circola con insistenza è quello di Tommaso Martinelli della Fiorentina. L'estremo difensore sarà a Genova nei primi giorni della prossima settimana e arriverà alla corte di Gregucci con la formula del prestito. Obiettivo, cercare maggiore minutaggio.