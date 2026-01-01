Georgiou: "Sampdoria, Mitoglou molto forte nel gioco aereo"

Gerasimos Mitoglou, reduce dall'esperienza all'AEK Atene, è il primo profilo individuato dalla Sampdoria per rafforzare il pacchetto arretrato. Per conoscere al meglio il difensore centrale greco in arrivo in blucerchiato, Sampdorianews.net ha contattato in esclusiva Akis Georgiou, AEK reporter per monobala.gr e skai.gr tv:

"Il suo rapporto con l'AEK dalla scorsa estate non è stato buono. Il club intendeva utilizzarlo come difensore centrale di terza scelta, ma lui voleva essere titolare. Questo è stato il motivo principale per il quale ha rifiutato l'offerta di rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2026, ricevuta la scorsa estate. Durante questo periodo è stato fuori squadra, ha presentato ricorso contro l'AEK e alla fine se ne va come free agent.

È un buon difensore centrale che ha aiutato l'AEK ogni volta che ce ne è stato bisogno, spesso senza avere il ritmo partita nelle gambe. È piuttosto dinamico, molto aggressivo negli interventi, non eccelle nella gestione del possesso palla, è molto forte nel gioco aereo e ha un buon feeling con il goal. Non aspettatevi un difensore centrale con capacità di costruzione del gioco da dietro, ma è un difensore alto, aggressivo e molto combattivo, oltre che veloce per la sua altezza. A settembre era nel mirino di alcuni club turchi e russi ma alla fine non si è concretizzato il trasferimento".