Sampdoria, obiettivi "italiani" per Mancini: Esposito e Brunori i nomi più caldi

La Sampdoria ha iniziato a muoversi in vista del mercato di gennaio. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX il ds Mancini ha già stilato una lista di obiettivi che dovrà essere approvata da Fredberg, cui Tey e Walker hanno assegnato tutte le deleghe sportive, firme sui contratti incluse.

Il primo nome sulla lista è Salvatore Esposito dello Spezia, centrocampista classe 2000 fermo nell'ultimo mese e mezzo per infortunio al bicipite femorale. Esposito ha contratto fino al 2027 (850mila euro lordi a stagione) e sarebbe interessato alla Samp, spinto anche dal fratello Sebastiano che ha vestito la maglia blucerchiata nel 2023/24. L'agente è Mario Giuffredi, che ha ottimi rapporti con Mancini. Lo Spezia lo aveva pagato 3,7 milioni alla SPAL e sembra disposto a cederlo, anche per ridurre il monte ingaggi. Trattativa possibile con prestito e obbligo di riscatto.

Per il reparto offensivo, invece, Mancini proverà l'affondo per Matteo Brunori, in uscita dal Palermo. Contratto fino al 2028 da 750mila euro netti, la Samp lo chiede in prestito con diritto di riscatto. Il Palermo aveva rifiutato 4 milioni dalla Cremonese nella scorsa stagione per non rafforzare una concorrente diretta, problema che con la Samp non si pone. L'italo-brasiliano 31enne è nel mirino anche di Modena e Spezia e al momento è in fase di riflessione con il suo agente Stemperini.

Altri obiettivi per l'attacco: Mulattieri del Deportivo La Coruña (in prestito dal Sassuolo), Ambrosino del Napoli, Johnsen della Cremonese e il nome nuovo Tjais Begic, 22enne sloveno del Parma. A centrocampo l'alternativa a Esposito è Helgason del Lecce. Sugli esterni piace Dorval del Bari, per la difesa Odenthal del Sassuolo.