Rinascita Ihattaren al Fortuna Sittard. Van Bommel: "Era il miglior giocatore di Eredivisie"

Mohamed Ihattaren ha ritrovato la serenità. E con essa le prestazioni in campo. La grande promessa del calcio olandese, meteora in Italia dove non si è mai visto in campo tra Juventus e Sampdoria, è uno dei migliori giocatori del Fortuna Sittard: 6 reti e 8 assist in 22 presenze in questa Eredivisie, con la squadra che naviga in una tranquilla metà classifica.

A parlare di lui chi lo conosce bene, come Mark van Bommel. L'ex centrocampista del Milan lo ha allenato al PSV Eindhoven. E assicura: "Era il miglior giocatore dell'Eredivisie. Ma suo padre è morto e le cose sono andate male. Ha mangiato un po' troppo ed è difficile rimettersi in carreggiata. È finito in un buco molto profondo. Deve uscirne da solo. Tutti vogliono aiutarlo, ma deve farlo da solo".

Van Bommel ha poi proseguito, parlando del momento attuale del centrocampista: "Se Mohamed è in ottima forma è un giocatore fantastico che ogni allenatore vorrebbe avere. La sua vita pre-calcistica può ancora essere migliorata. Certo, può perdere ancora qualche chilo così da tornare come a diciassette o diciotto anni. Certo, partiva da circa 120 chili..."