Da Pigliacelli a Ghedjemis fino ad Alvini. I migliori della Serie B dopo 27 giornate

© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Oggi alle 00:34
Anche se non c’è nemmeno il tempo di respirare visto che in serata la Serie B tornerà in campo con la 28ª giornata di campionato (fra oggi e domani) è comunque tempo di stilare le classifiche dei migliori reparto per reparto, compresi gli allenatori, basate sulle pagelle di TMW. Il turno appena passato ha visto infatti risultati sorprendenti soprattutto in vetta dove solo il Monza ha trovato la vittoria, mentre Frosinone e Venezia sono stati fermati sul pari rispettivamente da SudTirol e Catanzaro e il Palermo ha addirittura perso contro il Pescara del redivivo Insigne. In coda invece colpi di Bari e Reggiana negli scontri diretti contro Sampdoria e Spezia.

Serie B, i migliori portieri dopo la 27ª giornata: Pigliacelli primo degli inseguitoriLeggi QUI

Serie B, i migliori difensori dopo la 27ª giornata: Tiritiello poi è bagarre a 4 - Leggi QUI

Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 27ª giornata: Venezia domina - Leggi QUI

Serie B, i migliori attaccanti dopo la 27ª giornata: Ghedjemis corre da solo - Leggi QUI

Serie B, i migliori giocatori dopo la 27ª giornata: Yeboah sorpassa Joronen al 2° posto - Leggi QUI

Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 27ª giornata: Alvini in vetta. Poi Stroppa - Leggi QUI

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
