Da Pigliacelli a Ghedjemis fino ad Alvini. I migliori della Serie B dopo 27 giornate

Anche se non c’è nemmeno il tempo di respirare visto che in serata la Serie B tornerà in campo con la 28ª giornata di campionato (fra oggi e domani) è comunque tempo di stilare le classifiche dei migliori reparto per reparto, compresi gli allenatori, basate sulle pagelle di TMW. Il turno appena passato ha visto infatti risultati sorprendenti soprattutto in vetta dove solo il Monza ha trovato la vittoria, mentre Frosinone e Venezia sono stati fermati sul pari rispettivamente da SudTirol e Catanzaro e il Palermo ha addirittura perso contro il Pescara del redivivo Insigne. In coda invece colpi di Bari e Reggiana negli scontri diretti contro Sampdoria e Spezia.

