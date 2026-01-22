TMW Sampdoria, ore calde per il rinnovo di Francesco Conti fino al 2030: la situazione

Sono ore calde per la questione del rinnovo del contratto di Francesco Conti con la Sampdoria. Come anticipato dal Secolo XIX, sul piatto c'è la proposta di prolungamento fino al 30 giugno 2030. Attualmente il giocatore è a scadenza al prossimo 30 giugno 2026, con nuovi contatti fra le parti che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ci sono stati non più tardi di due giorni fa.

Nell'ultimo incontro l'esito è stato positivo, con il ds Mancini che ha spinto per arrivare ad una quadra ed il giocatore che ha manifestato la voglia di rimanere. Si è arrivati ad una bozza di accordo, dopo una telenovela partita da settembre. Si attende dunque il via libera da parte della proprietà blucerchiata, che potrebbe anche arrivare fra oggi e domani.

Chiaramente sullo sfondo diversi club monitorano la situazione del classe 2004. Ad oggi nessuno ha provato a tentarlo concretamente già per il mercato di gennaio, ma se si parla di prelevarlo a parametro zero fra qualche mese, alcune squadre hanno già manifestato interesse più o meno direttamente. Fra le altre, Empoli, Cesena, Spezia e anche Padova non sono indifferenti alla sua crescita, così come un paio di squadre in Serie A. Uno scenario questo che sia la dirigenza che l'entourage del giocatore non stanno considerando, comunque, convinti di poter arrivare a alla fumata bianca quanto prima.