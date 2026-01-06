Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Sampdoria, per la porta c'è Martinelli: il giocatore è arrivato a Genova, domani la firma

Sampdoria, per la porta c'è Martinelli: il giocatore è arrivato a Genova, domani la firmaTUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 23:55Serie B
Andrea Piras
fonte da Genova

Il mercato della Sampdoria prosegue senza sosta. Il club blucerchiato negli ultimi giorni ha infatti ufficializzato gli ingaggi di Salvatore Esposito per il centrocampo, di Tjas Begic per la corsia esterna e Matteo Brunori per il reparto offensivo. In attesa di Mitoglou, il CEO Fredberg e il direttore sportivo Mancini hanno chiuso anche per un rinforzo per la porta dalla Fiorentina. Nelle ultime ore infatti è stata trovata l'intesa per Tommaso Martinelli, estremo difensore che proprio oggi ha compiuto 20 anni.

Oggi l'arrivo, domani la firma
E nella serata di oggi, il ragazzo ha raggiunto il capoluogo ligure in un albergo del levante cittadino e nella giornata di domani firmerà il contratto con la Samp e nel pomeriggio si aggregherà ai suoi nuovi compagni agli ordini di mister Gregucci che nel frattempo sta preparando la sfida di sabato prossima in casa dell'Avellino.

Le statistiche alla Fiorentina
Portiere classe 2006 di Bagno a Ripoli è uno dei prodotti del settore giovanile viola, aggregato alla prima squadra dalla stagione 2022-2023 con cinque panchine mentre la stagione successiva, il 2 giugno 2024, debuttò in Serie A nel successo sul campo dell’Atalanta. Nella stagione in corso ha giocato due partite in Conference League contro il Mainz e contro il Losanna.

Articoli correlati
La Sampdoria ha il suo nuovo portiere. Martinelli domani sosterrà le visite mediche... La Sampdoria ha il suo nuovo portiere. Martinelli domani sosterrà le visite mediche col club
Sampdoria, in arrivo il quinto colpo: Martinelli atteso domani in città. Arriverà... Sampdoria, in arrivo il quinto colpo: Martinelli atteso domani in città. Arriverà in prestito
Sampdoria scatenata: quattro colpi già chiusi, ora tocca a Martinelli Sampdoria scatenata: quattro colpi già chiusi, ora tocca a Martinelli
Altre notizie Serie B
Bari, Antonucci non ha convinto: può tornare subito allo Spezia Bari, Antonucci non ha convinto: può tornare subito allo Spezia
Spezia, Bohinen il preferito per sostituire Esposito. Concorrenza dei Glasgow Rangers... Spezia, Bohinen il preferito per sostituire Esposito. Concorrenza dei Glasgow Rangers
Avellino, Manzi in uscita: sul difensore ci sono Cosenza e Crotone Avellino, Manzi in uscita: sul difensore ci sono Cosenza e Crotone
Sampdoria, poco spazio per Riccio: oltre all'Avellino, ci sono anche Monza e Bari... Sampdoria, poco spazio per Riccio: oltre all'Avellino, ci sono anche Monza e Bari
Juve Stabia, colpo a sorpresa del direttore Lovisa: arriva Zeroli in prestito secco... Juve Stabia, colpo a sorpresa del direttore Lovisa: arriva Zeroli in prestito secco
Reggiana, sirene dalla Turchia per Tavsan: la decisione finale spetta all'Hellas... Reggiana, sirene dalla Turchia per Tavsan: la decisione finale spetta all'Hellas Verona
Bari, sondaggio con il Parma per Kouda: lo Spezia non ha nessuna intenzione di lasciarlo... Bari, sondaggio con il Parma per Kouda: lo Spezia non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire
Palermo, Veroli può partire: ci sono quattro squadre di B sul difensore centrale Palermo, Veroli può partire: ci sono quattro squadre di B sul difensore centrale
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Lazio scatenata, Guendouzi al Fenerbahçe in chiusura. Ora tutto su Maldini e Loftus-Cheek
3 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
4 Lazio, ecco il centravanti per Sarri: biancocelesti in chiusura per Petar Ratkov. I dettagli
5 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Esposito con Lautaro
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: la redenzione di David, anche Miretti ricompensa Spalletti
Immagine top news n.1 Una grande Juventus al Mapei Stadium: Sassuolo battuto 3-0 in una sfida senza storia
Immagine top news n.2 Roma, Gasperini in silenzio dopo il Lecce: domani incontro con i Friedkin
Immagine top news n.3 La Lazio pesca a casa di Haaland e Sesko per il post Castellanos: chi è Petar Ratkov
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini non parla dopo la vittoria sul Lecce: colpa del mercato? Il retroscena
Immagine top news n.5 Fiorentina molto vicina a Brescianini, ecco la proposta che può convincere l'Atalanta
Immagine top news n.6 Roma, Massara: "Raspadori situazione in evoluzione, Zirkzee non piace solo a noi"
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia Juve e Roma. Pisa fanalino di coda
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.2 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.3 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C”
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, Napoli e Milan: il fattore decisivo per lo Scudetto secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Garzya: "Lecce, che occasione con la Roma. Falcone merita una grande"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juve, Thuram e i foglietti di Spalletti: "Indicazioni chiare. A me? Non scrive niente"
Immagine news Serie A n.2 Le ultime di casa Genoa verso il Milan: dubbi sulla presenza di Otoa, domani la decisione
Immagine news Serie A n.3 Juve, Spalletti torna sul rigore di David: "Non è che Locatelli l'ha fatto battere a uno a caso..."
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Grosso: "La Juve ha meritato. Contenti però del nostro percorso sin qui"
Immagine news Serie A n.5 La miglior risposta possibile di Miretti a Spalletti: il gol allontana il mercato e avvicina la Juventus
Immagine news Serie A n.6 Juve, Miretti: "Buone sensazioni ma non abbiamo fatto ancora niente. Possiamo crescere ancora"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Antonucci non ha convinto: può tornare subito allo Spezia
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Bohinen il preferito per sostituire Esposito. Concorrenza dei Glasgow Rangers
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Manzi in uscita: sul difensore ci sono Cosenza e Crotone
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, poco spazio per Riccio: oltre all'Avellino, ci sono anche Monza e Bari
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, colpo a sorpresa del direttore Lovisa: arriva Zeroli in prestito secco
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, sirene dalla Turchia per Tavsan: la decisione finale spetta all'Hellas Verona
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Coppola ai saluti: il difensore torna a Malta e firma con il Birkirkara
Immagine news Serie C n.2 Catania, Luperini in uscita: il centrocampista al Livorno in prestito
Immagine news Serie C n.3 Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C”
Immagine news Serie C n.4 Trento, poco spazio per il giovane Meconi: può tornare subito al Genoa
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, bruciata la concorrenza del Ravenna: in arrivo Galuppini dal Mantova
Immagine news Serie C n.6 Serie C, multate nove società: mano pesante per Cosenza e Trapani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Verona, Conte vuole prendersi momentaneamente la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.4 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.5 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
Immagine news Calcio femminile n.6 C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…