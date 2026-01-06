TMW Sampdoria, per la porta c'è Martinelli: il giocatore è arrivato a Genova, domani la firma

Il mercato della Sampdoria prosegue senza sosta. Il club blucerchiato negli ultimi giorni ha infatti ufficializzato gli ingaggi di Salvatore Esposito per il centrocampo, di Tjas Begic per la corsia esterna e Matteo Brunori per il reparto offensivo. In attesa di Mitoglou, il CEO Fredberg e il direttore sportivo Mancini hanno chiuso anche per un rinforzo per la porta dalla Fiorentina. Nelle ultime ore infatti è stata trovata l'intesa per Tommaso Martinelli, estremo difensore che proprio oggi ha compiuto 20 anni.

Oggi l'arrivo, domani la firma

E nella serata di oggi, il ragazzo ha raggiunto il capoluogo ligure in un albergo del levante cittadino e nella giornata di domani firmerà il contratto con la Samp e nel pomeriggio si aggregherà ai suoi nuovi compagni agli ordini di mister Gregucci che nel frattempo sta preparando la sfida di sabato prossima in casa dell'Avellino.

Le statistiche alla Fiorentina

Portiere classe 2006 di Bagno a Ripoli è uno dei prodotti del settore giovanile viola, aggregato alla prima squadra dalla stagione 2022-2023 con cinque panchine mentre la stagione successiva, il 2 giugno 2024, debuttò in Serie A nel successo sul campo dell’Atalanta. Nella stagione in corso ha giocato due partite in Conference League contro il Mainz e contro il Losanna.