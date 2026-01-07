Ufficiale
Fiorentina, ceduto Martinelli in prestito alla Sampdoria: i comunicati dei due club
Adesso è ufficiale: Tommaso Martinelli lascia la Fiorentina per accasarsi, fino al termine della stagione, alla Sampdoria. L'annuncio è arrivato da parte di entrambi club, con due note distinte nei rispettivi siti ufficiali.
Il comunicato della Sampdoria.
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026".
Il comunicato della Fiorentina.
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli all' U.C. Sampdoria".
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
