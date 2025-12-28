Fiorentina, niente 'punizione' dopo il ko di Parma: oggi giornata di riposo per tutti
TUTTO mercato WEB
In casa Fiorentina domina la delusione per l'ennesimo risultato negativo, ma anche la consapevolezza che occorre staccare un attimo la spina per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato. Deve aver pensato questo il tecnico Paolo Vanoli dato che, come riporta il Corriere dello Sport, oggi ha concesso una giornata di riposo a tutti.
La ripresa degli allenamenti è quindi fissata per domani, quando i giocatori torneranno in campo per cominciare il lavoro in vista di Fiorentina-Cremonese (in programma il 4 gennaio). Una partita che, a maggior ragione dopo l'ennesimo passo falso in campionato perdendo per 1-0 a Parma, rappresenta quello che c'è oltre l'ultima spiaggia.
Articoli correlati
Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
2 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile