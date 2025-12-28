Con Allegri sempre in campo e sempre titolare: come Pavlovic si è preso il Milan

Le formazioni ufficiali sono uscite e, come da quanto trapelato alla vigilia, Stahinja Pavlovic sarà in campo anche oggi con il suo Milan. Il difensore rossonero è diventato una colonna portante della retroguardia con l'arrivo di Massimiliano Allegri e le prestazioni confortano la decisione presa dall'allenatore toscano. Il centrale serbo, arrivato l'anno scorso a Milanello, ha faticato molto nell'inserirsi nei meccanismi della squadra ma passo dopo passo è cresciuto diventando un titolare inamovibile.

35 presenze l'anno scorso

Nella passata stagione infatti sono state 35 le presenze del giocatore fra le varie competizioni di cui 24 in campionato per un totale di 1864 minuti giocati con due reti e due assist segnati. In Coppa Italia sono stati quattro i gettoni e sette quelli in Champions League ma la prestazioni non hanno convinto molto, complice anche l’annata storta dei rossoneri che rimasero fuori dalle coppe europee.

Già due reti realizzate quest'anno

Quest’anno la musica è cambiata. 19 i gettoni collezionati di cui tutti dal primo minuto fra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa con il bottino di gol della passata annata già raggiunto, due, e un assist. Una sicurezza che può arrivare dalla panchina e una fiducia che viene ripagata con prestazioni di livello in campo.