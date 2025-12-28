Il punto sulla B: Brunori saluta Palermo in lacrime, Juve Stabia imbattibile al Menti

L’addio di Brunori al Palermo, la Sampdoria per la prima volta fuori dalla zona rossa, la Juve Stabia che si conferma imbattibile tra le mura amiche e il pesantissimo successo dello Spezia sul Pescara a tempo quasi scaduto. La serie B si ferma per la tradizionale pausa natalizia, ma prima dello stop ci regala un turno ricco di emozioni e colpi di scena. A partire dal fondamentale successo del Monza sul campo di un Modena che sta raccogliendo pochissimi punti nell’ultimo mese e mezzo e che, come sottolineato più volte, non ha – sulla carta – una rosa tale da ambire alla promozione diretta. Il nono rigore stagionale di Gliozzi aveva illuso i 10mila tifosi emiliani presenti sugli spalti, ma nella ripresa i biancorossi hanno ribaltato tutto lanciando un messaggio alle dirette concorrenti. Un bello scherzetto di Bianco alla sua ex squadra, comunque applaudita dalla curva dopo il triplice fischio finale. Soffrono ma vincono anche Venezia e Palermo. Gli arancioneroverdi battono di misura una Virtus Entella mai doma e che ha provato fino alla fine ad agguantare il pareggio, i rosanero approfittano di un errore imperdonabile della difesa del Padova per mandare in estasi 30mila del Barbera. Manco a dirlo è stato bomber Pojhanpalo a togliere le castagne dal fuoco, ma decisivo anche Joronen con almeno due interventi dall’elevato quoziente di difficoltà. Da brividi il saluto di Brunori alla curva Nord, con la fine di un’avventura ricca di gol e successi; si parla con insistenza di un imminente trasferimento alla Sampdoria che, a sua volta, esce dalle sabbie mobili della classifica vincendo per 2-1 con la Reggiana. La rete dell’ex Genoa Portanova aveva gelato Marassi lasciando presagire l’ennesimo pomeriggio nero di un 2025 da cancellare in fretta, ma il guizzo di Barak all’88’ ha rivitalizzato un ambiente che ora si aspetta grandi cose dalla società nella sessione invernale del calciomercato. Non vanno oltre l’1-1 Bari e Avellino, in un San Nicola deserto e in perenne contestazione per la famosa querelle multiproprietà che, in verità, altrove ha costituito una soluzione e non un problema. Un punto che serve soprattutto ai ragazzi di mister Biancolino, bravi a crederci fino alla fine e a capitalizzare la supremazia territoriale con il solito Biasci. Per Vivarini un impatto tutt’altro che entusiasmante sulla panchina pugliese, al punto che parte della piazza chiede il ritorno di Fabio Caserta.

Suona a festa anche l’altra campana: la Juve Stabia archivia uno degli anni migliori della propria storia battendo il Sudtirol grazie alla rete di Maistro al 19’. L’ex Salernitana, sovente risolutivo nell’ultimo mese, approfitta di un goffo intervento di Adamonis per applicare la legge del Menti, stadio nel quale stanno cadendo praticamente tutti. Per Castori oltre due mesi senza vittorie, ma altra prestazione positiva e segnali incoraggianti in proiezione futura: con l’arrivo di un bomber vero e il tesseramento di Simone Verdi ci sono tutti i presupposti per risalire la china. Il Pescara resta fanalino di coda e torna da La Spezia a mani vuote: Artistico al 93’ fa respirare mister Donadoni che, però, con onestà intellettuale ha riconosciuto le difficoltà dei bianconeri invocando rinforzi di qualità in tutti i reparti. Sembra sia saltato il passaggio di Esposito alla Sampdoria, operazione che aveva acuito il malcontento popolare. Scialbo 0-0 tra Carrarese e Mantova (primo punto per Modesto alla guida dei virgiliani), vola il Catanzaro che si sbarazza del Cesena con un 2-0 che non ammette repliche. Infine 1-1 tra Empoli e Frosinone: per i toscani c’è ancora molto da lavorare se si vorrà ambire a qualcosa in più di una salvezza tranquilla.

RISULTATI

Modena-Monza 1-2: 40' [rig.] Gliozzi (Mod), 50' Azzi (Mon), 65' Ravanelli (Mon)

Spezia-Pescara 2-1: 8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)

Carrarese-Mantova 0-0

Catanzaro-Cesena 2-0: 26' Iemmello, 54' Pittarello

Empoli-Frosinone 1-1: 16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)

Juve Stabia-Sudtirol 1-0: 19' Maistro

Sampdoria-Reggiana 2-1: 14' Portanova (R), 26' Conti (S), 88' Barak (S)

Venezia-Virtus Entella 1-0: 17' [aut.] Di Mario (E)

Palermo-Padova 1-0: 38' Pohjanpalo

Bari-Avellino 1-1: 54’ Dickmann (B), 68’ Biasci (A)

CLASSIFICA

Frosinone 38

Monza 37

Venezia 35

Palermo 33

Catanzaro 31

Cesena 31

Modena 29

Juve Stabia 26

Empoli 24

Padova 22

Avellino 22

Reggiana 20

Carrarese 20

Spezia 17

Sampdoria 17

Bari 17

Sudtirol 16

Virtus Entella 16

Mantova 15

Pescara 13