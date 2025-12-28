Parma, euforia Bernabé dopo l'1-0 alla Fiorentina: "Orgoglioso di far parte di questo gruppo"

Il Parma conclude l'anno solare con il piede giusto. La squadra di Carlos Cuesta si è imposta 1-0 al "Tardini" contro la Fiorentina tornando di nuovo a festeggiare davanti al pubblico amico e conquistando tre punti vitali in uno scontro diretto. Decisivo per la formazione ducale un gol di Sorensen arrivato ad inizio ripresa che ha steso i viola e ha fatto respirare i ducali che provano ad allungare il passo nelle zone basse della classifica allungando sul terzultimo posto.

E' felice Adrian Bernabé al termine del match. Il centrocampista gialloblù ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram un commento sui tre punti ottenuti sottolineando l'importanza della squadra: "Ci meritavamo di concludere l’anno cosi! Orgoglioso di far parte di questo gran gruppo".