TMW Sampdoria, prosegue la giornata di visite mediche: comincia i test anche Begic

Prosegue la giornata di visite mediche in casa Sampdoria. Dopo quelle di Salvatore Esposito e Gerasimos Mitoglou, ora è la volta di Tjas Begic, esterno offensivo di proprietà del Parma. Nella giornata di ieri era arrivato in città e oggi si è presentato alle visite, cominciate da qualche minuto, come documentato dall'inviato di TuttoMercatoWeb.com.

La posizione di classifica non permette distrazioni e un mercato importante potrebbe aiutare la squadra di Angelo Gregucci e Salvatore Foti, nonostante i segnali incoraggianti provenienti dal campo, per rialzare la testa. Sono diversi i nomi sul taccuino del CEO dell'area sport Fredberg e del direttore sportivo Mancini con le trattative, al via ufficiale questa mattina, che saranno serrate nelle prossime settimane. L'obiettivo è dare nuovi innesti allo staff tecnico già dal prossimo impegno in quel di Avellino il 10 gennaio prossimo.



Il calciatore sloveno arriverà all'ombra della Lanterna con la formula del prestito secco. Nella prima parte di stagione il ragazzo ha collezionato solamente un minuto nel match contro la Roma mentre nelle altre occasioni è andato in panchina senza essere mai chiamato in causa.