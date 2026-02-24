Begic, l'agente: "Per giocare alla Samp servono le palle, lui non ha paura. E vorrebbe rimanere"

"Per giocare con la Sampdoria devi avere le palle. C’è una tifoseria molto importante, la maglia pesa. Servono attributi, ma ha dimostrato di non avere paura di niente": così, in un'intervista rilasciata dalle colonne de La Repubblica-Genova, Amir Ruznic, agente della stellina della Sampdoria Tjas Begic, che nel mercato di gennaio non ha avuto dubbi. Al netto di tante offerte, i colori blucerchiati erano la scelta giusta. Nonostante i tanti rischi che la stessa portasse.

Avrebbe infatti potuto accettare Mantova, dove avrebbe ritrovato il tecnico Francesco Modesto, o laute proposte estere, ma no, la chiamata di Andrea Mancini lo ha convinto subito. E adesso i tifosi sperano nella conferma a giugno: "Dipende dalla Sampdoria, nel contratto è già tutto definito - dice l'agente -. Personalmente posso solo dire che Begic avrebbe grande piacere di restare a Genova e sono ottimista che la sua storia con la Sampdoria possa continuare a lungo".

Intanto, però, c'è la sfida contro il Bari, impegno decisamente più imminente e abbastanza vitale in ottica classifica di Serie B. Begic sarà in campo? "È presto per dirlo. Non ha fratture, ha preso un colpo e il piede sinistro è gonfio. Certamente farà di tutto per poter esserci", chiosa Ruznic.