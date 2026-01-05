TMW
Sampdoria, trattativa avviata per Franco Carboni: si lavora al prestito secco
Oltre a Riccardo Marchizza del Frosinone, la Sampdoria è al lavoro anche per un altro esterno sinistro. Il nome è quello di Franco Carboni, classe 2003 di proprietà dell’Inter, ma attualmente in forza all’Empoli dove è sceso in campo in 16 occasioni in questa stagione.
Il club ligure sta trattando con i club e l’entourage del calciatore sulla base di un prestito secco. Sull’argentino ci sarebbe anche il Mantova, ma la soluzione non sembra scaldare troppo con Carboni che è in trattativa solo con il club ligure.
