1-1 al "Ferraris" contro il Frosinone, Il Secolo XIX: "Il solito colpo di Coda rianima la Samp"
"Il solito colpo di Coda rianima la Sampdoria": Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. La formazione blucerchiata, messa sotto dal Frosinone (che si è meritatamente portato in vantaggio con la rete di Zilli) per gran parte del match ha trovato a 20 minuti dalla fine la rete del pareggio con Coda per un punto che dà un po' di ossigeno e muove la classifica.
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
Fiorentina, al Franchi arriva il Bologna: Pioli studia le mosse per uscire dalla crisi. Due ballottaggi
Atalanta, Bocchetti dopo il 6-2 al Picerno: "Reazione da squadra vera, nella ripresa dominio totale"
