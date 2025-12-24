TMW Fullkrug al Milan, Pasqualin ha dei dubbi: "Non basta dare il numero 9 ad uno che fa l'attaccante"

"Fiorentina ritrovata? Lo capiremo tra pochi giorni. Adesso, da ora in avanti, i punti sono pesanti. E ogni volta dovrebbero essere tre. Adesso non sono ammesse le sconfitte". Così parla a TuttoMercatoWeb.com Claudio Pasqualin, decano dei procuratori e presidente di AvvocatiCalcio. Tra i temi analizzati all'interno della rubrica "A tu per tu", si parla anche di attaccanti e dei possibili sviluppi: "Il Milan ha preso Fullkrug? Serviva una prima punta. Non credo che sia la soluzione ideale. Come ruolo sì, ma non basta dare il numero nove ad uno che fa l’attaccante".

La Roma nel frattempo lavora per Zirkzee. "Se arrivasse davvero - continua Pasqualin - la squadra giallorossa sarebbe competitiva. Ho appena detto qualcosa sul nove del Milan…. A numeri nove invertiti vedrei meglio i rossoneri”.

Chiusura col Pisa e con l'ipotesi che il club toscano possa cambiare l'allenatore: "Sarebbe un peccato. Gilardino nel contesto pisano è nel cuore dei tifosi. Ogni oste fa il vino con l’uva che ha. Lui ha saputo valorizzare il suo organico", conclude il procuratore.