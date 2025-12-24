Napoli, Mazzocchi ai margini: due club di Serie A si muovono per gennaio

Appena 113 minuti complessivi in quattro presenze tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia. È questo il magro bottino di Pasquale Mazzocchi con la maglia del Napoli in questa stagione, un dato che potrebbe spingere il club azzurro a valutare una cessione nel mercato di gennaio.

Il terzino del Napoli, chiuso nelle rotazioni, è alla ricerca di maggiore continuità e non è escluso che possa chiedere la partenza già nella prossima finestra di calciomercato.

Secondo quanto raccolto da Tuttosport, sono Sassuolo e Parma i due club che si sono mossi con maggiore decisione per Mazzocchi. Le due società emiliane, entrambe alla ricerca di rinforzi sulle corsie difensive, sono pronte a darsi battaglia qualora il Napoli aprisse alla cessione del laterale.