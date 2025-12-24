Angelozzi: "Il Bari sembrava competitivo, ma il calcio stupisce. Come mi è successo a Frosinone"

"Sto seguendo, seppure da lontano. Ho visto anche la partita con il Catanzaro, la squadra è molto piatta. Eppure ai nastri di partenza il Bari mi sembrava davvero competitivo. Il calcio a volte ti stupisce, è accaduto a me lo scorso anno a Frosinone. E pensare però che i ciociari, con otto undicesimi di quei titolari, è primo in classifica in Serie B. Noi invece, per salvarci, dovemmo cambiare tre allenatori": così, in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica-Bari, Guido Angelozzi, attuale Direttore Sportivo del Cagliari che ha però parlato del suo recente passato.

Ricordando anche gli anni al 'San Nicola', uno dei posti dove ha lasciato il cuore e che ancora gli mette la pelle d'oca.

Allora, racconta, tifosi e club erano una cosa sola, ma oggi chiaramente l'aria è più tesa, complice anche la classifica che vede i galletti ora ai playout. Il mercato è però imminente, e questo è il pensiero del dirigente: "La prima cosa da fare sarebbe quella di chiedere a chi già c’è se ha dentro di sé la forza per restare a Bari. Poi immagino che la società interverrà per prendere pedine importanti. Sarebbe un disastro retrocedere in C, quel campionato è davvero una trappola".