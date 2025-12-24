TMW Radio Ferrarese 'tifa' Gorgone: "Convinto che porterà il Pescara alla salvezza in B"

Ad unire Giorgio Gorgone, attuale tecnico del Pescara, e Claudio Ferrarese, direttore sportivo dalla lunga esperienza in Serie C, c'è la comune esperienza alla Lucchese nel corso della difficile stagione scorsa.

Ferrarese, ospite di TMW Radio, ha così commentato il momento che il tecnico sta vivendo in Serie B sulla panchina del Delfino:

"Assolutamente sì. Domenica ha vinto una partita importantissima contro la Reggiana che ha rimesso il Pescara in corsa, visto che la classifica è molto corta. Sono convinto che Giorgio riuscirà a dare il massimo per portare il Pescara alla salvezza. Glielo auguro di cuore, anche perché se oggi è lì penso di aver contribuito anch’io nel suo percorso. Gorgone, dal punto di vista comunicativo, è uno degli allenatori più forti che abbia mai conosciuto. Ha un’empatia unica, difficile da trovare. Lo dico per esperienza, avendo lavorato con tanti allenatori nella mia carriera".