Il Modena si prepara al big match col Monza. Sottil: "Abbiamo l'incazzatura positiva giusta"

Antivigilia di gara per il Modena, che venerdì 26 dicembre scenderà in campo nel big match contro il Monza, che aprirà la 18ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento alle ore 17.15 allo stadio 'Alberto Braglia'.

Del confronto, nel corso della conferenza stampa odierna, ha così parlato mister Andrea Sottil: "C'è stata la consapevolezza da parte di tutti che, al di là della forza del Venezia, che conosciamo, abbiamo fatto il Modena solo nel secondo tempo. Ma guardare al passato non serve, io ho visto una squadra vogliosa che ha capito tante cose anche da una non vittoria, la prima che siamo competitivi: son state giornate di allenamento all'insegna dell'entusiasmo e della concentrazione, per farci trovare pronti per il 26. Ci attende una gara molto tosta, contro una squadra importante e di grande livello. Ma nei miei ho visto l'incazzatura positiva giusta".

La nota va poi alla rosa: "Defrel ha un problema muscolare, e non sarà della gara, per il resto - dita incrociate - siamo tutti disponibili. A ogni modo anche Defrel sarà pronto per la sosta, ha avuto una lesione di primo grado leggera e sta già molto meglio; adesso, però, non può andare in campo, il 3 gennaio alla ripresa farà due giorni di ripristino attivo per poi tornare con la squadra".

E si torna quindi al match: "Sia noi che il Monza vogliamo vincere il campionato, ma siamo diverse, per filosofia e sistema di gioco. Il Monza ha la sua identità, ha una struttura, come detto, importante, abbiamo rispetto per la squadra ma chiaramente vogliamo fare la nostra partita. Vogliamo trovare e fare la prestazione, questa è una cosa importante, non si deve partire dall'ossessione del risultato, è sbagliato dire 'vogliamo vincere', perché i risultati arrivano solo da grandi prestazioni fatte con i nostri contenuti: sarà una gara con i contro cazzi, scusate il termine".

Nota conclusiva, a ciò che, tra sosta e calciomercato, succederà a questo turno: "La sosta non sarà lunghissima, non si potranno fare carichi eccessivi, ma ne approfitteremo per fare dei sovraccarichi non esagerati sotto tutte le componenti, come parametri di forza, resistenza e specificità e alta intensità con la palla e cognitiva. Ma anche il riposo è importante tanto quanto l'allenamento attivo. Gestiremo al meglio questa prima e seconda parte della sosta che ci porterà poi a Padova. Il mercato? Grazie al grande lavoro dello staff, la squadra è completa, e abbiamo comunque le idee chiarissime: è un mercato pericoloso, se si devono fare delle cose vanno fatte centellinate e ragionate per evitare di rompere gli equilibri".