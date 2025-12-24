Gatti il preferito di Allegri per la difesa del Milan. Spunta l'idea di uno scambio con Ricci

Archiviata la questione offensiva con l’arrivo di Füllkrug, il Milan può ora concentrare tutte le proprie attenzioni sulla difesa, vero reparto sul quale Massimiliano Allegri ha chiesto un intervento mirato già in questa finestra di mercato. Il primo nome sulla lista è quello di Federico Gatti. Il centrale della Juventus è considerato ideale per il sistema di Allegri grazie alla sua duttilità, che gli consente di giocare con rendimento in tutti e tre i ruoli della linea difensiva. Un tentativo con i bianconeri verrà fatto, ma l’operazione si annuncia complessa: dalla Continassa, infatti, potrebbe arrivare una richiesta importante, con Samuele Ricci come possibile contropartita.

Il regista piace molto a Luciano Spalletti, che lo ha già valorizzato in Nazionale, mentre il Milan lo ha acquistato in estate per 25 milioni, ma a centrocampo il club ha investito su Jashari, che Allegri vede proprio come regista (al momento è la riserva di Modric), e le mezzali non mancano, tra Fofana, Loftus-Cheek e l’insostituibile Rabiot. Per questo uno scambio Gatti-Ricci tra Milan e Juve potrebbe diventare la sorpresa d’inverno.

Allegri, invece, ha messo un freno all’ipotesi Thiago Silva, non convinto di inserire un altro over 40 dopo Modric, e guarda con prudenza anche a Sergio Ramos, ancora in lista ma non in cima alle preferenze. Più defilate e complicate restano le piste che portano a Skriniar e Dier. Lo riporta Repubblica