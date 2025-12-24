Novara, Boveri: "Quando non vanno, paga il mister. Ma ci aspettiamo di più dalla squadra"

Di ieri, la notizia del ribaltone in panchina in casa Novara, con la società che, dopo il pesante ko contro l'Ospitaletto Franciacorta, si ritrova ora in zona playout: un 2025 chiuso quindi non nel migliore dei modi, che è costato caro a mister Andrea Zanchetta, esonerato appunto ieri da quella che è stata la sua prima avventura nel calcio dei grandi dopo gli anni alle giovanili dell'Inter.

Dalle colonne de La Stampa-Novara, ecco le dichiarazioni del Direttore Sportivo del club Federico Boveri, che si è espresso in merito alla decisione presa: "A malincuore dopo la prestazione di domenica bisognava prendere una scelta. In questi casi purtroppo paga l’allenatore, anche se ribadisco che in campo vanno i giocatori e da loro ci aspettiamo di più. Come quest’estate, resto convinto che il mister sia una grande persona e un ottimo tecnico destinato a una brillante carriera anche tra i professionisti. L’ho ringraziato perché ce l’ha messa tutta".

Caccia quindi al sostituto, in un'ampia margherita che, come abbiamo anticipato ieri, annovera anche mister Aimo Diana, esonerato dall'Union Brescia terzo in classifica lo scorso 8 dicembre. Non sono poi da escludere i profili di Marco Zaffaroni e Andrea Dossena, ma i nodi verranno probabilmente sciolti o nel weekend o a inizio settimana prossima.