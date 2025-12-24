Pro Vercelli, Delechat: "Non sono un fan del mercato di gennaio, ma sicuramente arriverà un portiere"

Una chiusura di stagione non positiva per la Pro Vercelli, che dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, ha chiuso il girone di andata con un sonoro schiaffo casalingo: nella sfida della 19ª giornata, infatti, l'Arzignano ha sbancato il 'Piola' con un secco 0-5, stendendo di fatto le bianche casacche.

Sereno, però, il presidente Ludovic Delechat, che - dalle colonne de La Stampa-Vercelli in edicola quest'oggi - ha detto di non essersi mai esaltato troppo di fronte alle vittorie e mai arrabbiato oltremisura davanti alle sconfitte, anche se chiaramente il club rifletterà sul calo avuto nell'ultimo periodo per superarlo, anche a fronte di una classifica che resta corta: "Dobbiamo ripartire con vigore, nel 2026 e tornare a far punti contro la Pro Patria, già il 3 gennaio, quando riprende il campionato".

In conclusione, una nota va poi al calciomercato ormai imminente: "Faremo valutazioni, pronti a cogliere le opportunità che si presentano. Di sicuro arriverà un portiere, dopo il serio infortunio accorso a Passador, che starà lontano dal campo per diversi mesi. Io non sono un grande fautore del mercato di gennaio, ma di sicuro faremo operazioni anche per pianificare già la prossima stagione. Intanto, mi piacerebbe centrare i playoff, ma non da decimi".