TMW Radio Napoli, ecco il segnale mandato al campionato secondo gli opinionisti

Il Napoli a Riad vince la sua terza Supercoppa Italiana. Ma che messaggio manda alle sue rivali scudetto? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Mi ha impressionato l'intensità e la spettacolarità del gioco, seppur in emergenza. Conte ha trovato risorse importanti, non pensavo potesse fare due partite così intense dopo Udine. E' sorprendente, si candida seriamentea al bis Scudetto. Non sarà semplice, ma se ritrova i titolari e continuità sarà dura per le altre".

Mimmo Cugini: "Quelle del Napoli sono state due partite sorprendenti, dato che nelle sconfitte precedenti il ritmo era stato invece molto basso. I grandi segnali sono arrivati da Neres e Hojlund, che sono stati straordinari. In più il centrocampo, una volta recuperato Lobotka, è apparso tornato a certi livelli. Hanno giocato tutti con grande voglia di vincere, sottolineata dallo stesso Conte dopo la fine della partita. Il Bologna invece quando va in svantaggio di solito va un po' in difficoltà e la superiorità azzurra è stata assolutamente indiscutibile".

Paolo Paganini: "Aveva il dente avvelenato Conte, il ko a Bologna aveva generato polemiche nel gruppo e nell'ambiente e per questo aveva una motivazione in più. Sono arrivati segnali forti da parte di giocatori finiti sul banco degli imputati, vedi Neres, che è stato determinante dopo quella partita. Credo che si stia evolvendo nel modo giusto l'adattamento dei nuovi".

Fabrizio Romondini: "Il messaggio lo ha lanciato Conte agli altri allenatori: le partite che contano lui le sa gestire meglio, sia dentro che fuori dal campo. L'impronta è quella di un allenatore che in mezzo agli infortuni ha dimostrato sempre la stessa voglia di vincere e di portare a casa un altro trofeo".

Franco Piantanida: "Non vedo dei messaggi mandati alle avversarie. Dobbiamo andarci cauti ancora".

Andrea Piervincenzi: "Non è importante cosa ha vinto ma come ha vinto. Si è vista la qualità, si è visto un calcio di qualità. Si è visto un movimento di palla veloce, triangolazioni, si deve giocare bene e questo si è visto. Si è vista una partita di qualità pura. Se il Napoli ha preso questa strada, di partite ne perderà poche e ne vincerà tante".

Enzo Bucchioni: "Un messaggio forte. Vuol dire consolidare il lavoro che hai fatto. Molti parlano di un miracolo riguardo lo scudetto, invece hai rivinto e pensi di poter aprire un ciclo. Sono tutte cose che creano autostima. Poi ci sono segnali di unità e armonia ritrovata. Un mese fa c'erano scenari completamente differenti, viste le parole di Conte. E' tornata ad essere una squadra contiana".

Giacomo Ferri: "Ovvio che manda un messaggio, tutte le vittorie ti danno qualcosa in più. Abbiamo visto come erano tutti contenti nel finale. Hanno dimostrato che ci tenevano a questa coppa, sono contento per Conte. Ora si stanno tirando fuori dalle difficoltà. Deve recuperare ora degli infortunati, se riesce a recuperare quei 2-3 fondamentali...Mi pare si sia ricreato un gruppo vero".