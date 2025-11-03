Focus TMW Serie B, la Top11 dell'11ª giornata: Ghedjemis elegante. Azzi imprendibile a sinistra

Si è chiusa l'undicesima giornata del campionato di Serie B tra conferme e sorprese. Il trittico di testa, composto da Modena, Monza e Frosinone non sbaglia un colpo e vincono le rispettive sfide. Cade, invece, il Cesena, contro un Bari al secondo successo conseccutivo. Torna alla vittoria anche il Palermo, schiantando 5-0 il Pescara. In coda successo fondamentale del Mantova nello scontro diretto in casa della Sampdoria. Ecco, di seguito i migliori giocatori del turno appena andato in archivio.

La Top11 della 11ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 3-4-1-2):

Fulignati (Empoli) 8.0 - Se non fosse per lui, il passivo dei suoi sarebbe molto più imponente. Dopo 3 miracoli, nulla può sul gol.

Pierozzi (Palermo) 7.5 - Serata da ricordare per lui, firma una doppietta ed un assist. I gol sarebbero ma quello al tramonto della prima frazione gli viene annullato. Può bastare?

Tiritiello (Virtus Entella) 7.0 - Difensore roccioso nella sua area di rigore. Centravanti implacabile in quella avversaria. Segna ancora una volta al “Sannazzari” realizzando il suo quinto gol consecutivo casalingo portando a casa tre punti di platino.

Nieling (Modena) 7.0 - Prestazione perfetta impreziosita da uno dei gol più belli della stagione di Serie B.

Cassandro (Catanzaro) 7.0 - Attento e concentrato. Salvataggio provvidenziale nel primo tempo, preciso nei tempi e nei contrasti.

Calò (Frosinone) 7.0 - Un po' precipitoso nelle scelte. Sblocca il match con il rigore perfetto. Lo trovi ovunque in campo, probabilmente sta ancora correndo.

Cichella (Frosinone) 7.0 - Grande lavoro con il pallone che viene servito a Ghedjemis per il 2-0.

Azzi (Monza) 7.0 - Imprendibile da quella parte, si mangia un gol facile per il 2-0, ma resta un fattore.

Ruocco (Mantova) 7.5 - Attaccante risolutivo nel momento decisivo. Riceve da Radaelli, rientra sapientemente sul destro e disegna conclusione a giro di pregevole fattura, infilando Ghidotti all'87'. Sigla la vittoria con freddezza clinica.

Ghedjemis (Frosinone) 7.5 - Che eleganza quando punta l'avversario e si accentra. Chiude la partita nel momento più difficile.

Novakovich (Reggiana) 7.0 - Il primo gol è da rapace dell'area di rigore, il secondo è un capolavoro favorito dalla dormita di Enrici e Simic. Raramente lo abbiamo visto saltare il slalom, e con tale eleganza, i diretti marcatori, lui che di solito giganteggia nel gioco aereo. Perchè toglierlo negli ultimi minuti?